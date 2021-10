Google Pixel 6 : voici comment fonctionne le nouveau smartphone lors du premier test

Lorsque les principaux fabricants mettent de nouveaux smartphones sur le marché, les utilisateurs peuvent généralement s’attendre à de nouvelles innovations. Ce n’est pas différent de la sixième génération de smartphones de Google. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro établissent de nouvelles normes en matière de photographie sur smartphone, ce qui est particulièrement remarquable en matière de traitement d’image. Cela est notamment dû à un processeur spécialement développé pour les processus d’intelligence artificielle. Que savoir d’autre sur votre smartphone Google actuel.





propre processeur





Lors de l’introduction de la série Pixel 6, Google a accordé une grande importance au développement de sa propre puce. Ceci s’appelle « Tensor » et est optimisé pour les domaines de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage basé sur la machine (ML). Celui-ci profite en particulier de quatre domaines d’application : les images, la vidéo, la reconnaissance vocale et la traduction. Selon les propres informations de Google, les appareils Pixel 6 sont 80% plus puissants que la génération précédente grâce au « Tensor ». Une deuxième puce appelée « Titan M2 » est censée apporter plus de sécurité et stocker les mots de passe, par exemple. Dans l’ensemble, il s’agit d’une petite révolution car le Pixel 6 est le premier smartphone Android depuis des années à ne pas utiliser de processeur Qualcomm.





Caméra





Google suit sa propre voie avec l’appareil photo depuis sa première génération de pixels. Au lieu de constamment surenchérir en termes de mégapixels, la société a construit depuis longtemps un seul panneau de caméra et elle-même sur tous les smartphones. Jusqu’à présent, Google a réussi à compenser le fait que les appareils fonctionnent depuis des années avec de puissants algorithmes de traitement d’images. 2021 Ce sera fini, le Pixel 6 recevra une nouvelle sangle d’appareil photo. Et c’est remarquable : la bande qui passe à l’arrière de l’appareil est la dernière caractéristique visuelle de l’appareil. Google réussit à concevoir, et il n’est pas nécessaire de revoir le Pixel 6 comme le Pixel 6.

Et que fait la caméra ? Bref, la réponse est trop. D’une part, Google installe un tout nouveau matériel, la caméra principale a une résolution de 50 mégapixels, tandis que l’objectif ultra-large a une résolution de 12 mégapixels. Dans la version Pro, il y a aussi un objet téléobjectif 48MP avec quatre fois le zoom optique. Les caméras frontales sont également différentes : la version standard dispose d’une caméra de 8 mégapixels pouvant enregistrer des vidéos Full HD à 30 images par seconde. Le modèle Pro dispose d’un appareil photo de 11,1 mégapixels qui enregistre des vidéos 4K à 30 ou des vidéos Full HD à 60 images par seconde. Dans tous les cas, le capteur devrait être capable de détecter 150% de lumière en plus que les modèles précédents, ce qui est particulièrement visible lors de la prise de photos de nuit.





Traitement d’image





De plus, il y a l’algorithme photo, qui était déjà convaincant dans les générations de pixels précédentes, qui améliore les photos nouvellement capturées en arrière-plan. Cependant, l’IA du Pixel 6 peut faire beaucoup plus. Par exemple, il y a un outil de gomme dans le nouveau smartphone de Google : l’intelligence artificielle derrière celui-ci peut identifier les éléments d’image dérangeants tels que les passants ou les lignes électriques avant de les remplacer par ce qui peut être vu sans ceux supprimés. Avoir l’air utopique ? Grâce au machine learning, ce n’est plus le cas. La particularité : selon Google, l’IA continuera d’apprendre et fournira ainsi de meilleurs résultats au fil du temps. De plus, Google est fier de sortir le « smartphone le plus complet de tous les temps » avec le Pixel 6, car il est mieux que jamais capable de détecter et d’identifier correctement les différents types de peau.





De la même manière, l’intelligence artificielle peut reconnaître le ciel et le modifier de cette manière, accentuer les visages flous à l’aide de la fonction « Face Noise Cancelling » ou, à l’inverse, ajouter le flou approprié aux images animées en mode « Motion ». Cela produit des effets qui ne peuvent être obtenus qu’avec une exposition prolongée ou l’utilisation d’un trépied. Selon l’effet, plusieurs modèles d’IA alimentés par la puce tenseur sont inclus dans toutes les fonctions mentionnées, qui obtiennent d’excellents résultats lors du premier test.





Écoute, algorithme !





Une autre caractéristique clé du Pixel 6 est également liée à l’intelligence artificielle. De nombreux utilisateurs sont désormais habitués à donner des commandes vocales à leur smartphone. Google va encore plus loin et le Pixel 6 permet la traduction, par exemple, en temps réel. Si vous souhaitez rédiger un SMS dans une autre langue, vous n’avez plus besoin d’aller et venir entre l’outil de traduction et l’application de messagerie et de retranscrire le texte. Alternativement, vous pouvez simplement dicter le contenu du message à votre appareil en allemand (ou dans une autre langue). Le Pixel 6 traduit ce qui a été dit dans la langue cible souhaitée et l’écrit – dans l’alphabet approprié, en fonction de la langue. Cela a également fonctionné parfaitement dans le premier test. Si vous entraînez également votre appareil avec votre voix, vous obtiendrez de meilleurs résultats au fil du temps.





conclusion





Dans Pixel 6, de nombreuses technologies de smartphones modernes sont combinées, que Google orne de fonctionnalités d’IA. L’appareil n’offre guère de raison de critique ; La seule différence est la conception. Pour cela, les appareils sont certifiés IP68, c’est-à-dire totalement étanches à la poussière et à l’eau. Il est également louable que le groupe s’écarte du principe commun de ne garantir les mises à jour que pendant deux ans. Au lieu de cela, Google promet trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.





De plus, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont disponibles à un prix inférieur à ce que de nombreux observateurs attendaient : la version standard est livrée avec 128 Go de stockage et est disponible à partir de 649 euros, et le modèle Pro est à 899 euros (128 Go) ou 999. euros (256 Go). Les chasseurs de bonnes affaires peuvent également l’utiliser jusqu’au 27 octobre Précommandez directement sur GoogleEnsuite, Google a fait don d’un casque antibruit Bose d’une valeur d’environ 250 €. Les appareils seront disponibles dans les magasins le 28 octobre.









