Honor 50 : le constructeur fête le retour avec les services Google et la 5G

L’ancienne filiale de Huawei Honor revient sur le marché allemand avec son premier nouveau smartphone de rechange. Sous le nouveau propriétaire, l’interdiction des États-Unis n’est plus en vigueur, de sorte que les services Google peuvent être réinstallés et le modem 5G du SoC peut rester actif. qui – qui Honor 50 à partir de 529 €.

Honor ne fait plus partie de Huawei depuis près d’un an, mais appartient à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. La filiale a été cédée par Huawei afin de sauver son existence. Étant donné que Honor appartient à Huawei, en raison de l’interdiction américaine, Honor n’a pas été autorisé à installer les services Google sur de nouveaux smartphones pendant longtemps, ni à acheter la technologie 5G auprès d’entreprises américaines. En général, la sélection de SoC et d’autres composants de Huawei a été très limitée ces derniers temps, malgré le manque de puces.

Google est de retour sur les smartphones Honor

Il y a deux semaines, le service de presse allemand a annoncé que le Honor 50 fonctionnera à nouveau avec Google Mobile Services (GMS). Comme avant l’interdiction, les acheteurs ont un accès complet à toutes les applications et services Google connus et peuvent donc installer des applications supplémentaires à partir d’un vaste catalogue via le Google Play Store. L’accès à plusieurs applications de navigation et bancaires, dont Google Pay, a également été restauré.

Il y a quatre couleurs au choix

Le Honor 50 sera disponible en Allemagne en deux configurations avec 6 Go et 128 Go de RAM pour 529 euros dans les couleurs « Midnight Black », « Emerald Green » et « Honor Code », qui est la dernière variante avec des logos Honor brillants sur le à l’arrière, ainsi qu’avec de la mémoire Random 8 Go et 256 Go au prix de 599 euros avec deux appareils « Midnight Black » et « Frost Crystal ».

Honor 50 en noir minuit (Bild: Honor) photo 1 à partir de 4

Honor 50 en noir minuit Honor 50 en vert émeraude Honneur 50 dans le code d’honneur Honneur 50 en cristal de givre

Toner Snapdragon 778G 5G

Qualcomm est à nouveau autorisé à proposer des chipsets incluant la prise en charge de la 5G pour le nouveau propriétaire, tandis que Huawei peut commander des SoC, mais les reçoit sans 5G, comme les caractéristiques particulières de l’écran P50. Le Honor 50 est alimenté par le Snapdragon 778G, un modèle frère du Snapdragon 780 avec LPDDR5 au lieu de LPDDR4X, mais sans le Prime Core, le GPU Adreno 642L légèrement plus faible et le plus petit Spectra 570L ISP, et il est plutôt intégré au TSMC N6 de Samsung 5LPE. Le modem Snapdragon X53, qui couvre toutes les normes cellulaires de la 2G actuelle à la 5G, est intégré au SoC.

Beaucoup d’options d’enregistrement vidéo

Même avec un processeur d’image un peu plus petit, le smartphone devrait offrir un large éventail d’options, notamment dans le domaine de la vidéo, notamment en ce qui concerne les perspectives. L’utilisateur peut choisir parmi six modes d’enregistrement vidéo multiples : alternance d’enregistrements de caméra avant-arrière, enregistrements à double vue avec caméras avant et arrière, enregistrements à double vue avec caméras arrière et arrière, enregistrements d’image dans l’image, time-lapse enregistrements et enregistrements au ralenti. Honor s’appuie sur un système à quatre caméras de 108MP pour l’objectif principal, de 8MP pour les photos ultra grand-angle et de 2MP chacune pour les photos macro et l’acquisition d’informations de profondeur.

Écran OLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Un autre appareil photo 32MP pour les selfies est à l’écran et occupe un évidement circulaire au centre de l’écran OLED de 6,57 pouces. L’écran offre une résolution Full HD étendue avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Honor a également intégré un capteur optique d’empreintes digitales à l’écran. Cette technologie fournit une batterie d’une capacité de 4300 mAh, qui peut être chargée à un maximum de 66 watts via un standard propriétaire. Honor 50 propose une recharge sans fil.

Honor 50 peut être commandé immédiatement, à partir de 529 euros dans une configuration de mémoire plus petite, et 599 euros pour la variante avec plus de RAM et de stockage.