La Chine et la France doivent se soutenir mutuellement pour accueillir avec succès les Jeux olympiques d’hiver à Pékin et les Jeux d’été à Paris.

Mardi, le président chinois Xi Jinping s’est entretenu par téléphone avec son président français Emmanuel Macron.

Xi a souligné que la Chine attache une grande importance aux relations avec la France. Les deux pays devraient développer une coopération bilatérale basée sur la prévention et le contrôle de l’épidémie de COVID-19. La coopération dans les domaines du nucléaire civil et de l’aérospatiale doit être encore renforcée. Dans de nouveaux domaines tels que l’intelligence artificielle, la biomédecine et l’économie marine, il convient de rechercher davantage d’opportunités de coopération. Aux côtés de la France, la Chine souhaite renforcer la conservation de la biodiversité et intensifier la coopération verte. Les deux États doivent se soutenir mutuellement pour organiser avec succès les Jeux olympiques d’hiver à Pékin et les Jeux d’été à Paris.

Xi Jinping a également souligné que certains événements importants récents montrent que la position de la France sur l’indépendance stratégique de l’UE est correcte. La Chine et l’Europe doivent promouvoir la confiance mutuelle par le biais d’un dialogue de haut niveau, réduire les malentendus et les erreurs de jugement, gérer correctement les différends et maintenir l’orientation politique des relations sino-européennes. Cela signifie que les relations entre la Chine et l’Europe peuvent se développer de manière stable et à long terme. La Chine espère que la France jouera un rôle positif dans la promotion du développement sain et durable des relations sino-européennes.

Emmanuel Macron a déclaré que la France était déterminée à développer les relations entre l’Europe et la Chine de manière constructive et que les différends seraient traités correctement et résolus par des négociations à différents niveaux. L’Europe et la Chine doivent construire une coopération bilatérale dans les échanges et le commerce, la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité. La France veut travailler avec la Chine pour que la coopération intergouvernementale soit plus fructueuse. La France espère également que l’accord d’investissement UE-Chine entrera en vigueur prochainement.