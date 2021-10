La NASA veut acheter des fusées SLS pour la moitié du prix et les déplacer dans les années 1950

La NASA a demandé à l’industrie spatiale américaine comment elle « maximiserait l’efficacité et la durabilité à long terme » de la fusée Space Launch System et des systèmes au sol associés.

La demande intervient alors que la NASA et son principal fournisseur de fusées, Boeing, s’approchent de la rampe de lancement après un processus de développement long, ardu et coûteux qui a duré plus d’une décennie. La fusée lourde SLS, emportant la capsule spatiale Orion, devrait faire ses débuts au cours du premier semestre 2022.

à sa demande La NASA dit vouloir lancer le SLS pendant « 30 ans ou plus » en tant que capacité nationale. En outre, l’agence souhaite que la fusée devienne « un système durable et abordable pour transporter des humains et de grandes charges utiles de fret vers des destinations en orbite lunaire et dans l’espace lointain ».

La NASA se considère comme le « locataire principal » du système de lancement et assure un vol habité par an pour la prochaine décennie ou plus. Le cas échéant, l’industrie « commercialisera » le grand lanceur auprès d’autres clients, notamment la communauté scientifique et d’autres entités gouvernementales et non gouvernementales, a indiqué l’agence.

Des prix réduits de 50 pour cent

Comment transformer un système qui n’a pas été abordable et durable en quelque chose d’abordable et de durable ? La NASA dit vouloir transférer la propriété de la production de missiles et des services au sol à l’industrie privée. À son tour, cet entrepreneur privé doit construire et lancer le SLS avec une économie importante de 50 % ou plus par rapport à la « référence par vol » de l’industrie actuelle.

Notamment, la NASA n’a jamais annoncé le coût de ce vol de base. Ars a demandé ce numéro au bureau des communications de la NASA mardi, mais mercredi matin, il n’y avait pas eu de réponse. En 2019, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche prix estimé Un lancement SLS par an « plus de 2 milliards de dollars ». selon La NASA n’a pas démenti ce nombreMais il n’a pas été transparent avec les contribuables sur les coûts prévus du missile.

Quoi qu’il en soit, la NASA propose maintenant de réduire ce coût – quel qu’il soit – de moitié. Il vise à lancer la fusée SLS jusqu’au milieu du 21e siècle.

Cela pourrait être possible en théorie, bien que l’histoire de l’agence avec la grosse fusée se soit avérée pleine d’hypothèses trop optimistes. Lorsque la fusée SLS a été conçue en 2010 et officiellement annoncée en 2011, elle devait être lancée fin 2016 et développée pour 10 milliards de dollars.

Parmi les principaux architectes de la fusée se trouvait le sénateur de Floride Bill Nelson, qui a envoyé des milliards de dollars au Kennedy Space Center de son État afin de développer des équipements de systèmes au sol pour soutenir la fusée. En 2011, il a fièrement déclaré que le missile serait livré à temps et dans les limites du budget.

« Ce missile a un coût… pas seulement ce que nous avons estimé dans la loi d’autorisation de la NASA, mais moins que cela » Nelson a dit dans le temps. « Le coût de la fusée sur cinq à six ans dans le projet de loi sur le mandat de la NASA ne dépasserait pas 11,5 milliards de dollars. Cela coûte 10 milliards de dollars pour la fusée. » Plus tard, il est allé plus loin, dire, « Si nous ne pouvons pas fabriquer une fusée pour 11,5 milliards de dollars, nous devrions fermer la boutique. »

Après plus de 10 ans et plus de 30 milliards de dollars dépensés pour la fusée et ses systèmes au sol, la NASA n’a pas fermé son magasin. Au lieu de cela, Nelson est devenu le directeur de l’agence spatiale.

violation de la direction

En plus des coûts de la fusée, il y a des raisons de s’inquiéter de l’idée de lancer une fusée Space Launch System pendant au moins trois décennies. Concrètement, l’ensemble de l’industrie mondiale du lancement envisage ou s’oriente vers la réutilisation au moins du premier étage des grosses fusées ou de leurs moteurs. SpaceX a dirigé l’effort, mais d’autres grandes sociétés de lancement américaines, dont Blue Origin, United Launch Alliance, Rocket Lab, Relativity Space et d’autres, intègrent toutes la réutilisation dans leurs plans d’affaires. Les industries aérospatiales européennes, chinoises, japonaises et russes également.

Le système de lancement spatial, bien qu’il soit alimenté par des moteurs de fusée réutilisables qui ont déjà volé sur la navette spatiale, est entièrement épuisé après chaque vol.

De plus, il existe un sentiment général dans la communauté spatiale qu’un plan d’exploration vraiment durable et abordable nécessitera le développement de dispositifs réutilisables dans l’espace. C’est-à-dire des étages supérieurs, des locomotives et des assemblages spatiaux ravitaillés, qui peuvent tous être lancés en orbite sur des fusées plus petites et plus abordables. L’approche « tirer tout sur une pile » a fonctionné pendant l’ère de la force brute du programme Apollo Moon, disent ces partisans, mais elle n’a pas été durable. En raison des coûts élevés d’Apollo, le programme a été annulé après seulement six alunissages.

La NASA organisera une « journée industrielle » virtuelle à la demande de son SLS le 10 novembre et aimerait avoir des réponses de l’industrie d’ici le 27 janvier 2022.

Une telle initiative ne serait pas sans précédent. Au début des années 1990, la NASA a cherché à regrouper les opérations de la navette spatiale sous un seul grand entrepreneur. Rockwell International et Lockheed Martin ont formé une société, United Space Alliance, à cette fin. Il a fait fonctionner la navette jusqu’à la fin du programme en 2011. Il n’est pas du tout clair que les coûts d’exploitation de la navette spatiale aient baissé pendant cette période.