L’Arizona demande une injonction temporaire pour arrêter la commande de vaccin Biden

Première sur Fox: Procureur général de l’Arizona Alors que le procès intenté le mois dernier avançait, Biden a déposé vendredi une demande d’ordonnance d’interdiction temporaire pour empêcher l’administration d’appliquer l’exigence controversée en matière de vaccin.

« Une fois qu’un vaccin est administré, il ne peut jamais être retiré », a annoncé le procureur général Mark Brnovich dans un communiqué. « L’ordre de vaccination du gouvernement-19 est l’une des plus grandes violations de la liberté individuelle, du fédéralisme et de la séparation des pouvoirs par toute administration dans l’histoire de notre pays. »

L’Arizona poursuit le principal administrateur du vaccin Govt-19

L’Arizona poursuit depuis septembre après que le président Biden a annoncé que les travailleurs des secteurs fédéral et privé dans les industries de plus de 100 employés devraient être vaccinés ou vaccinés. Gouvernement Essai hebdomadaire. Il devrait toucher plus de 100 millions d’Américains.

« Nous avons été patients, mais notre patience a diminué. Votre refus nous coûtera tous », a déclaré Biden depuis la Maison Blanche. « Il ne s’agit pas de liberté ou de choix personnel. Il s’agit de vous protéger et de protéger ceux qui vous entourent. »

Ces actions ont provoqué la colère des conservateurs, qui les disent inconstitutionnelles et nuisibles aux entreprises.

Les Le cas de l’Arizona Se concentre sur la différence entre les commandes Illégalité pour ceux qui entrent illégalement dans le pays Via la frontière sud des États-Unis. Le procès allègue que le décret viole l’Equal Protection Act en soutenant les immigrants qui sont entrés illégalement dans le pays contre des citoyens américains.

Plus de 160 000 immigrants ont été libérés aux États-Unis ces derniers mois, et il n’y a pas besoin de vaccination obligatoire ni de contrôle uniforme à la frontière.

Vendredi, bureau de Brnovich A demandé une ordonnance d’interdiction temporaire Les ordres d’arrêter immédiatement – arguant que cela est nécessaire en raison de la date limite de vaccination, sont susceptibles de passer avant qu’une injonction préliminaire ne soit déposée.

Les policiers de Biden Chase, les premiers représentants devraient avoir peur de refuser JP

« La date limite pour que les entrepreneurs fédéraux reçoivent leur premier vaccin approche le 27 octobre 2021, donc le temps presse », indique la plainte. « La date limite pour que les employés fédéraux reçoivent leur premier vaccin Pfizer ou Modern est déjà dépassée, mais la date limite du 8 novembre pour recevoir leur deuxième dose (ou la première et une seule dose du vaccin Johnson & Johnson) n’est plus qu’à quelques semaines. »

Dans la plainte modifiée déposée avec la demande d’injonction temporaire, l’AG fait valoir qu’elle impose la violation des droits constitutionnels des travailleurs et le droit de refuser les vaccins disponibles en vertu de l’autorisation d’utilisation d’urgence – seul le vaccin Fischer a jusqu’à présent été approuvé par le FDA.

Desantis met en garde contre les commandes de vaccins administrés

Il fait valoir que les décrets « causeraient un préjudice important à l’économie et aux entreprises de l’Arizona, comme le licenciement d’employés précieux ou l’abandon de contrats gouvernementaux lucratifs ».

Des sondages indiquent que 85 % des entreprises ont du mal à retenir leurs employés et 89 % disent que certains employés partent.

Cependant, Biden Préoccupations rejetées A propos de la commande. Jeudi, il a déclaré que ceux qui s’opposaient aux ordonnances de vaccination tentaient de faire des vaccins « un problème politique ».

Le président s’est moqué de ceux qui s’opposaient aux ordonnances de vaccination fondées sur la « liberté ».

« J’ai la liberté de vous tuer avec mon gouvernement », a déclaré Biden, se moquant de ce qu’il considère comme l’attitude compulsive de l’ennemi. « Non, je veux dire, allez, liberté. »

John Brown de Fox News a contribué à ce rapport.