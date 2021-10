Le café Nestlé présumé peut contenir des éclats de verre et de plastique – une pratique de guérison

Il existe actuellement un produit d’imitation de café soluble en circulation qui peut contenir du verre brisé et du plastique. Il vaut mieux ne pas consommer le produit. (Photo : volvf/stock.adobe.com)

Produits contrefaits : le café peut contenir des corps étrangers

Nestlé Deutschland AG a signalé dans un communiqué de presse actuel qu’il existe actuellement un café soluble contrefait en circulation, qui peut contenir des éclats de verre et de plastique. Les experts mettent en garde contre la consommation d’aliments pouvant contenir des corps étrangers. Sa consommation est dangereuse pour la santé.

Comme l’Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) sur son portail »lebensmittelwarnung.de« Rapports, Nestlé Deutschland AG signale un produit soluble dans le café contrefait actuel, qui peut contenir des corps étrangers. On ne sait pas actuellement qui a mis les marchandises en circulation.

Ils sont vendus sur les marchés hebdomadaires et dans les magasins de proximité

Selon le communiqué de presse de la société, il s’agit d’un produit contrefait dans un emballage qui ressemble à une ancienne version de Nescafé Gold. Selon l’entreprise, il n’était pas disponible dans le commerce sous la forme d’un produit contrefait. De plus, la forme du verre n’a pas été utilisée dans Nescafé Gold depuis des années.

Selon les informations, le produit contrefait n’a pas été fabriqué ou commercialisé par Nestlé. On dit que le café instantané était vendu sur les marchés hebdomadaires et dans les magasins de proximité.

Un faux peut être distingué des biens réels comme suit :

Le code EAN du faux produit est 405500210900

Le numéro de lot est 60820814B1 9h15 avec la meilleure date avant (BBD) 10-21

De plus, des photos du produit contrefait ont été publiées dans le communiqué de presse.

Ne pas consommer d’aliments contenant des corps étrangers

Les corps étrangers dans les aliments peuvent provoquer diverses blessures et affections, par exemple des blessures dans la bouche et la gorge. De plus, les pièces en plastique avalées – si elles sont suffisamment grosses – obstruent l’œsophage ou le système digestif. Par conséquent, vous ne devez pas manger d’aliments qui peuvent contenir des corps étrangers. (un d)