Le CDC fait passer l’Ukraine à son risque de voyage maximal pour le Covid-19

Les CDC a également ajouté des navires de croisière , Y compris les navires fluviaux cette semaine, son avertissement de niveau 3 et les personnes entièrement vaccinées sont invitées à voyager par bateau uniquement. Le CDC dit que Govt-19 « se propage facilement parmi les personnes proches à bord des navires, et la chance d’en obtenir plus [it] En savoir plus sur les bateaux de croisière. »