Le mauvais doute de Til Schweiger à propos de l’incident de Baldwin : l’arme a été chargée « délibérément »

Til Schweiger a commenté la mort de la photographe Helena Hutchins dans une interview. Alec Baldwin a été accidentellement abattu avec un pistolet chargé. © Stefan Sauer / Jim Weber / Santa Fe New Mexican / AP / dpa

L’acteur allemand Til Schweiger a critiqué le tragique accident sur le tournage du film Rust. Il avait une profonde sympathie pour Alec Baldwin, mais les balles réelles n’avaient pas leur place là-bas.

LOS ANGELES – Til Schweiger, 57 ans, sait de quoi il parle quand il parle d’armes, de munitions, etc. En tant que commissaire « Tatort » Tschiller, il a déjà tiré plusieurs armes de soutien et, en 2009, il a obtenu un grand succès en tant qu’acteur dans le célèbre « Inglourious Basters ». L’acteur s’est maintenant exprimé dans une interview avec photo le dimanche Pour le terrible événement autour et avec Alec Baldwin, qui a tué par inadvertance un photographe avec un pistolet tranchant et grièvement blessé le réalisateur de « Rust ».

Accident mortel sur le tournage de « Rust » : Alec Baldwin tire sur le photographe

L’accident s’est produit jeudi 21 octobre 2021 dans l’État américain du Nouveau-Mexique. Des coups de feu meurtriers ont été tirés lors du tournage du western Rust, blessant la photographe Helena Hutchins. Le réalisateur Joel Sousa, 48 ans, qui se tenait derrière elle, a également été blessé. La balle, tirée par l’acteur Alec Baldwin, a touché la femme de 42 ans à la poitrine, lui a donné un coup de pied en arrière, puis a touché la sortie. L’hélicoptère de sauvetage est arrivé 30 minutes plus tard, mais toute aide est arrivée trop tard pour le tireur. Elle est morte sur le chemin d’Albuquerque. Entre-temps, Sousa a pu quitter l’hôpital. J’ai été choqué par l’accident. Maintenant, l’enregistrement de l’appel d’urgence a été publié.

Til Schweiger : Profondément sympathie pour Alec Baldwin

Til Schweiger éprouve une profonde sympathie pour Alec Baldwin. Il est difficile d’imaginer « quel genre de fardeau il porte avec lui maintenant ». Cependant, il est critiqué, car il estime que « les balles réelles n’ont rien à voir avec le lieu de la fusillade ». Une pratique courante dans le décor de cinéma est que les pistolets de cinéma sont des armes qui étaient auparavant utilisées pour des munitions réelles, puis converties. Til Schweiger est étonné qu’un tel incident se soit produit en Amérique, le pays des armes à feu, de tous les lieux. Il existe des maîtres d’armes « très précis ». Les médias américains ont rapporté qu’Alec Baldwin (63 ans) ne savait rien des munitions, car un assistant réalisateur lui a donné l’arme et a confirmé qu’elle n’était pas armée. Maintenant, la personne responsable de la sécurité de l’arme a été déterminée.

Alec Baldwin est au téléphone sur le parking à l’extérieur du bureau du shérif du comté de Santa Fe après avoir été interrogé sur place au sujet de l’incident. © Jim Weber / Santa Fe New Mexican / AP / dpa

Alec Baldwin a enfreint les règles du pistolet : « Vous ne devriez pas mettre le doigt sur la détente »

Malgré l’ignorance des personnes impliquées, Til Schweiger montre peu de compréhension de l’incident, car « les précautions de sécurité les plus élevées sont toujours en place ». Lors du tournage d’un film, certaines règles s’appliquent au maniement des armes. Ceux-ci ne doivent pas être dirigés contre des personnes, ils doivent toujours être contournés. « Vous ne devriez jamais mettre le doigt sur la détente » et ne pas jouer avec l’arme « à moins que vous ne filmiez la scène ». C’est pourtant ce qu’a fait Alec Baldwin : après que la scène ait échoué aux attentes du réalisateur, elle devait être rejouée. Baldwin a ensuite pointé son arme sur Sousa et Hutchins. Des témoins ont dit que c’était une blague. Maintenant, je vais vous tirer dessus », a déclaré Baldwin en appuyant sur la détente.

Til Schweiger : En supposant que quelqu’un « y ait délibérément mis des cartouches »

Un certain nombre de conjectures sont faites sur la façon dont la mort du photographe aurait pu se produire. Comme Til Schweiger avance la thèse : « Si [Alec Baldwin] Deux personnes ont été blessées et une était un tueur, il semble donc probable que quelqu’un y ait délibérément mis des cartouches. « Rust » devrait préparer des armes. Alec Baldwin a protesté de son innocence et a tiré les premières conclusions de l’incident. (ale)