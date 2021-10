Le Premier ministre soudanais a été placé en résidence surveillée par des « forces militaires », selon le ministère de l’Information

CNN n’a pas été en mesure de vérifier les allégations de manière indépendante, bien que des membres de la famille aient déclaré que le ministre de l’Information était l’un des nombreux hauts fonctionnaires arrêtés.

Le ministère de l’Information a déclaré que les personnes arrêtées par les « forces de la coalition » comprenaient divers ministres civils du gouvernement intérimaire du Soudan et des membres du Conseil souverain du Soudan.

« Des membres des éléments civils du Conseil souverain intérimaire et plusieurs ministres du gouvernement intérimaire ont été arrêtés par les forces conjointes et emmenés dans des lieux inconnus », ajoute le communiqué.

Les vols au départ de l’aéroport international de Khartoum ont également été suspendus, a déclaré à CNN une source de l’Autorité de l’aviation civile, ajoutant que les services Internet avaient été « coupés des réseaux de téléphonie mobile et des ponts fermés par l’armée ».

Le site de surveillance Internet NetBlocks a confirmé lundi que la connectivité Internet au Soudan était « gravement affectée », avec « de nombreuses personnes confrontées à des blocages des télécommunications ».

« Les données du réseau en temps réel montrent que 34% des connexions normales sont des connexions nationales; l’incident est en cours », a ajouté NetBlogs.

Une source au Garden a déclaré que les appels de CNN n’étaient pas connectés au peuple soudanais et qu’Internet était en panne.

Les groupes militaires et civils se partagent le pouvoir dans une coalition impuissante dans ce pays d’Afrique de l’Est connu sous le nom de Conseil souverain, qui s’est depuis longtemps effondré. Le président Omar el-Béchir En 2019.

Mais ce qui suit un Tentative d’intrigue ratée En septembre, en raison des forces fidèles à Bashir, les chefs militaires ont exigé une alliance pour l’indépendance et le changement (FFC) et un remaniement ministériel.

Cependant, les dirigeants civils ont accusé le gouvernement de prendre le pouvoir – et le Soudan fait maintenant face à sa plus grande crise politique en deux ans.

Le 17 octobre, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le palais présidentiel à Khartoum Appel à l’armée Prenez le pouvoir. Ils étaient organisés par l’unité de parade militaire des FFC, et Abdel Fattah al-Burhan, général des forces armées et général du Conseil souverain conjoint militaro-civil du Soudan, a lancé un complot et appelé au renversement du gouvernement.