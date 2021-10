Le supermarché Kaufland respecte les règles 2G lors de ses achats

de la part dePatrick Friwahi proche

Avec la Hesse, un autre État fédéral a émis la possibilité d’utiliser la base 2G lors de ses achats. Kaufland explique avec le nom du placement s’il y aura une réaction à la procédure.

Neckarsulm – De plus en plus d’États fédéraux mettent progressivement en œuvre un modèle 2G dans certains domaines d’interaction sociale : cela signifie que les institutions et les entreprises peuvent décider elles-mêmes d’autoriser l’accès uniquement aux personnes vaccinées et matures. En Basse-Saxe et en Hesse, les supermarchés, les magasins discount et autres détaillants peuvent désormais refuser l’entrée aux personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le corona.

Cependant, la tendance montre clairement que les grandes chaînes de distribution allemandes comme Aldi, Lidl ou Edeka résistent à l’exclusion des clients correspondants. Désormais, Kaufland s’oppose également à la mise en place de la 2G. Dans un communiqué, l’entreprise du Bade-Wurtemberg, qui appartient au groupe Schwartz, a déclaré :

« En tant que détaillant alimentaire qui garantit les approvisionnements essentiels, nous ne sommes pas concernés par la réglementation 2G. Nous ne mettrons en œuvre cela ni à l’intérieur ni à l’extérieur de la Hesse. Les règles de distance et d’hygiène connues ainsi que les exigences en matière de masques restent en place dans nos succursales », a déclaré une porte-parole. . echo24.de*. De grandes chaînes de supermarchés comme Aldi, Rewe et Lidl se sont déjà prononcées contre l’utilisation de la 2G*.

2G lors de vos achats ? Qu’est-ce que cela signifie pour les supermarchés et les chaînes de vente au détail

La raison pour laquelle les grandes chaînes de vente au détail préfèrent continuer à s’appuyer sur le modèle Corona qui est désormais établi – et les consommateurs doivent continuer à porter un masque de protection lorsqu’ils pénètrent dans les succursales – est claire : d’une part, moins de visiteurs signifie inévitablement moins de ventes. Le directeur général de l’Association allemande du commerce de détail (HDE) a noté un autre impact négatif sur les supermarchés : « La vérification des dossiers de vaccination et de test entraînera de longues files d’attente dans ces industries », a déclaré le directeur général Stefan Ginth à Funke Mediengruppe. Par conséquent, lors de vos achats, ni la base 2G ni la base 3G n’ont de sens.

À leur tour, les consommateurs devront bientôt envisager un changement dans leurs habitudes d’achat pour une autre raison : des changements dangereux dans l’alimentation sont probables. Sur le thème du meilleur avant l’histoire. (PF)

Liste des règles : © Manfred Segerer / Imago