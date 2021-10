Les bourses américaines clôturent légèrement en territoire positif – DAX enfin plus fort – Facebook génère plus de bénéfices – K+S augmente les attentes – KION se voit sur la bonne voie avec ses objectifs annuels – Économie, Infineon en point de mire | bulletin

Du côté institutionnel, les investisseurs se sont concentrés, entre autres, sur KION, Pfeiffer Vacuum, Symrise et Siltronic.

L’accent a d’abord été mis sur les rapports trimestriels des entreprises, qui ont été solides jusqu’à présent. En outre, la poursuite de la remontée record de Wall Street a aidé l’indice de référence allemand. Mais les problèmes d’inflation et de chaîne d’approvisionnement ainsi que le nombre croissant de corona dans certains pays ont également continué d’inquiéter les investisseurs, selon des experts du Credit Suisse. Ils restent optimistes quant à l’affaiblissement de l’inflation et à la poursuite de la croissance de l’économie.

si ouvert Dax Déjà avec un bénéfice modéré, celui-ci s’est encore développé tout au long de l’année. À la fin des échanges, il a augmenté de 1,01% à 15 577,06 points. de plus Takedax , qui n’était initialement que légèrement supérieur, est resté sur le terrain vert et a finalement terminé la séance en hausse de 0,53% à 3 847,06 points.

Le café Nestlé présumé peut contenir des éclats de verre et de plastique - une pratique de guérison

« Le rallye de fin d’année se poursuit », Dow Jones cite Jürgen Molnar, stratège des marchés financiers chez Robomarkets. Les solides bénéfices des banques américaines et des sociétés de biens de consommation ont apaisé les craintes des investisseurs concernant la hausse de l’inflation et les pénuries de main-d’œuvre. La saison des rapports en Europe, qui a été meilleure qu’on ne le pensait auparavant, a également eu un effet de soutien.

Alors j’ai commencé Eurostock 50 Pratiquement inchangé à 4 187,55 points, mais plus clairement entré dans la zone de profit pour la journée. À la cloche de clôture, il a enregistré une augmentation de 1,01 pour cent à 4 230,62 unités d’indice.

Les bourses américaines ont retrouvé mardi leur chemin record.

subalterne Dow Jones Il ouvrit la séance plus fermement puis continua à grandir. Parfois, il établit de nouveaux records. Au final, il a affiché un gain de 0,04 % à 35 756,42 points. Indice de valeur technologique Nasdaq Composite Il a pu faire de gros gains dans un premier temps et a ensuite gardé ses signes positifs. Et il a terminé la séance en hausse de 0,06 % à 15 235,71 points.

Les marchés boursiers américains ont été soutenus par les bons chiffres trimestriels des grandes entreprises au cours de la saison de déclaration en cours, qui bat maintenant son plein. En conséquence, les inquiétudes concernant l’inflation et la croissance se sont apaisées. Selon l’agence de presse allemande (dpa), selon Bloomberg, plus de 80% des entreprises du S&P 500 qui ont ouvert leurs livres jusqu’à présent ont livré des résultats meilleurs que prévu.

Les investisseurs se sont concentrés sur les valeurs individuelles, entre autres, sur Facebook, UPS, General Electric et 3M avec des modèles de nombres.

