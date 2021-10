Les investisseurs font une pause dans l’achat : les signes persistent

Rapport de marché



Statut : 27 octobre 2021 14h13

Après les beaux jours de la bourse, on observe des signes de consolidation sur les marchés boursiers à un niveau élevé. La principale préoccupation de nombreux investisseurs est les signaux d’inflation affectant le marché.

Le DAX détenait moins de 15 700 points à midi, ce qui équivaut à une perte quotidienne de 0,4%. Cependant, l’humeur d’achat est encore faible parmi les investisseurs.

Forme de l’humeur due à l’incertitude

Malgré les gains de ces derniers jours, l’ambiance générale est caractérisée par « une incertitude et une hésitation notables de la part des acteurs du marché », a déclaré l’analyste Martin Uschneider de la banque privée Donner & Reuschel. La raison en est notamment la forte hausse des rendements obligataires de la Réserve fédérale américaine. « En plus de la pression inflationniste actuelle, cela exacerbe également les inquiétudes concernant les hausses de taux d’intérêt en Europe et aux États-Unis », a déclaré Uchneider.

Stefan Wolf, RH, avec des informations sur la bourse Tageasschau 12h00, 27/10/2021

Wall Street sous la pluie de chiffres

Les marchés de New York ont ​​encore augmenté hier, avec pour la plupart de bons chiffres d’affaires. Les contrats à terme américains indiquent également un départ stable pour Wall Street cet après-midi. D’autres grandes sociétés Dow telles que Coca-Cola ou McDonald’s ont déjà fourni des chiffres commerciaux antérieurs.

Nouvelles tensions entre la Chine et les États-Unis

Les stocks en Asie avaient cédé dans la matinée. Vous êtes maintenant également surchargé d’un message sur le groupe China Telecom. Les États-Unis ont interdit à l’entreprise d’entrer sur le marché américain en raison de problèmes de sécurité. China Telecom doit interrompre ses services aux États-Unis dans les 60 jours, selon la Federal Communications Commission (FCC). La FCC a allégué que la société pourrait être utilisée par le gouvernement de Pékin pour intercepter ou perturber les communications américaines et « pour mener des activités d’espionnage et d’autres activités malveillantes contre les États-Unis ».

Les prix à l’importation pourraient entraîner un « effondrement des coûts »

La question de l’inflation est toujours présente. Avec la flambée des prix du pétrole et du gaz et de certains produits d’épicerie comme le café, les importations allemandes ont augmenté davantage en septembre qu’elles ne l’avaient fait en plus de 40 ans. Les prix à l’importation ont augmenté de 17,7% par rapport au même mois de l’année dernière, a annoncé mercredi l’Office fédéral de la statistique. La dernière fois qu’il y a eu une augmentation plus importante, c’était en septembre 1981 au lendemain de la deuxième crise pétrolière, à 19,5 pour cent. Les experts prédisent que des importations plus chères auront également un impact sur le coût de la vie pour les consommateurs allemands. « Cet afflux important de coûts fera grimper l’inflation des prix à la consommation en octobre et novembre », a déclaré Joerg Kramer, économiste en chef de Commerzbank.

L’euro est retombé sous la barre des 1,16 $ à midi et se négocie désormais à 1,1590 $. Les prix du pétrole augmentent leurs pertes à midi. Le prix du baril de North Sea Brent (159 litres) est de 84,50 $. Cependant, les prix du pétrole sont toujours proches des plus hauts de plusieurs années. Le prix de l’once d’or a légèrement baissé à 1789 dollars.

Bitcoin repasse sous les 60 000 $

Après un énorme rallye la semaine dernière, les prix des crypto-monnaies les plus importantes continuent de baisser aujourd’hui. Bitcoin coûte actuellement un peu moins de 59 000 $. Il y a quelques jours à peine, un nouveau record de 67 000 $ a été atteint. Les investisseurs ont utilisé le début de l’ETF Bitcoin pour réintégrer le logo électronique.

La Deutsche Bank n’est pas satisfaite

Les papiers de la Deutsche Bank glissent de plus en plus profondément dans le dos. La plus grande institution financière allemande a affiché un bénéfice net de 194 millions d’euros au troisième trimestre, a-t-elle annoncé mercredi. C’est une augmentation de sept pour cent par rapport à la même période l’année dernière et plus que ce que les analystes en moyenne avaient prévu. Les perspectives de bénéfices annuels de Deutsche Bank tablaient pour leur part sur un quatrième trimestre, « qui est plus faible que l’an dernier », estime l’analyste Amit Joel de Barclays. Deutsche Bank est en pleine restructuration. Des départements entiers ont été fermés, des parties risquées de la banque d’investissement ont été vendues et des mesures d’austérité généralisées ont commencé.

Banco Santander avec des bénéfices de plusieurs milliards de dollars

La banque espagnole Santander a réalisé des bénéfices nettement supérieurs au troisième trimestre. Grâce à la baisse des provisions pour pertes sur prêts et aux bonnes affaires à l’étranger, la deuxième institution financière de la zone euro a réalisé un bénéfice de 2,17 milliards d’euros au troisième trimestre, soit une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice a été supérieur aux prévisions des analystes. Le bénéfice du groupe a augmenté de 8% à 11,9 milliards d’euros au troisième trimestre.

Pendant ce temps, les actions BASF ont également perdu du terrain. Une bonne demande et des prix élevés pour ses produits rendent la plus grande entreprise chimique du monde, BASF, confiante en elle-même. L’entreprise est devenue plus optimiste pour l’ensemble de l’année. Pour 2021, BASF table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 76 et 78 milliards d’euros. La société s’attend également à des augmentations plus importantes en termes de bénéfices. Au troisième trimestre, les ventes de BASF ont augmenté de 42% à 19,7 milliards d’euros. Le résultat d’exploitation (EBIT) avant éléments exceptionnels a augmenté à un peu moins de 1,9 milliard d’euros après 581 millions d’euros l’année précédente. En fin de compte, BASF a réalisé un bénéfice de 1,25 milliard d’euros.

Puma défie les problèmes de naissance

Le leader du DAX continue d’être la part du fabricant d’articles de sport Puma. L’entreprise a considérablement augmenté ses ventes et ses bénéfices au troisième trimestre, malgré des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement. Les ventes ont augmenté de près de 20 % à 1,9 milliard d’euros, tirées par une forte croissance en Amérique. Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est amélioré de 190 millions d’euros à environ 229 millions d’euros, ce qui était plus que prévu par les experts. Puma a été en mesure de compenser les coûts plus élevés en termes de problèmes d’achat. Au total, le groupe a réalisé 144 millions d’euros, contre 114 millions d’euros l’année précédente.

Le patron de Volkswagen est en conflit avec le comité d’entreprise

Chez Volkswagen, selon les médias, un nouveau différend est né entre le Conseil du travail et le PDG Herbert Diess juste avant la réunion du conseil de surveillance. Les représentants des employés ont accusé Dess de ne pas avoir répondu aux questions du personnel de l’usine automobile de Wolfsburg lors d’une réunion d’affaires, mais d’avoir parlé à des investisseurs aux États-Unis. « Ce comportement est sans précédent dans l’histoire de notre groupe », a déclaré à Reuters Daniela Cavallo, présidente du Conseil du travail. Dies a convoqué un événement à Wolfsburg jeudi pour informer le personnel du changement.

L’entreprise chimique étend ses activités dans les additifs adhésifs, les mastics et les revêtements avec l’acquisition en Chine. Soixante pour cent du fabricant de silane Sico Performance Material seront acquis pour 120 millions d’euros. Selon le président de Wacker Chemie, Christian Hartl, l’achat est « une étape dans notre stratégie visant à accroître la part des spécialités à forte marge dans le commerce du silicium dans le monde ». L’accord devrait être finalisé au premier semestre 2022 si les autorités sont d’accord.

LG Display comme Corona . Gagnant

La demande croissante de téléviseurs dans le cadre de l’épidémie de Corona a donné au fabricant d’écrans sud-coréen son cinquième bénéfice trimestriel consécutif. Le bénéfice d’exploitation au troisième trimestre a plus que triplé à 529 milliards de wons (390 millions d’euros), a annoncé LG Display. Les ventes ont augmenté de 7% à 7 200 milliards de wons. Le fournisseur d’Apple a surtout profité de la forte hausse du prix de son produit phare, la dalle LCD de 55 pouces pour téléviseurs : selon les données de l’étude de marché WitsView, ce pourcentage a augmenté de 57%.

Alphabet et Microsoft avec de bons résultats trimestriels

Un certain nombre de poids lourds américains de la technologie ont publié des chiffres trimestriels ce soir-là. Par exemple, Alphabet, la société mère de Google, continue de bénéficier grandement de la numérisation de la vie pendant la pandémie de Corona. Au cours du dernier trimestre, le volume des ventes d’Internet Group a augmenté de 41 % en glissement annuel pour atteindre 65,1 milliards de dollars. Les bénéfices sont passés de 11,2 milliards de dollars à 18,9 milliards de dollars. La suite logicielle de Microsoft a également enregistré de bons bénéfices au dernier trimestre fiscal grâce à ses services cloud en plein essor. Le bénéfice net a augmenté de 48% en glissement annuel pour atteindre 20,5 milliards de dollars au cours des trois mois précédant septembre. La forte augmentation est également attribuée à des milliards de dollars en crédits d’impôt. Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 22% pour atteindre 45,3 milliards de dollars.