MarinoMet : Accord de distribution de Caragelos en Finlande, Norvège, Suède et France

MarinoMet a passé un contrat avec Perrigo pour distribuer le carraghénane antiviral en Finlande, en Norvège, en Suède et en France. Perrigo commercialise Carragelose sous les marques Physiomer en Scandinavie et Phytosun Aroms en France depuis septembre et octobre 2021. Les produits carragelose sont déjà disponibles sans ordonnance dans plus de 40 pays. Caragelos prévient efficacement les infections par divers virus respiratoires et réduit leur propagation.

« Nous sommes ravis d’avoir la possibilité pour davantage de personnes d’utiliser Carragelose maintenant que davantage de maladies respiratoires devraient se produire à nouveau au cours de l’hiver prochain, se protégeant ainsi des infections respiratoires virales », a déclaré le PDG de Marinomed. Andreas Grassauer. « Les propriétés antivirales de Cargelos peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la santé publique et le soutien des mesures de santé contre les virus respiratoires. »

Anneleen Spooren, vice-présidente, R&D internationale et innovation, Perrigo, a commenté : » Marinomed a montré des données intéressantes sur le potentiel du carragelose pour prévenir et se soigner soi-même pour les infections respiratoires causées par divers virus. Nous sommes heureux de pouvoir ajouter une , antivirus et produit hypertonique à notre portefeuille. Nous sommes fermement convaincus que nous avons un partenaire scientifique solide et de confiance à nos côtés avec MarinoMet.









