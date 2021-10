Neil Gaudo de Fox News « implore » les téléspectateurs d' »arrêter la politique » et de faire vacciner le gouvernement | Nouvelles américaines

Les Fox News Le présentateur Neil Gauto « a supplié » le public de jeter les points de discussion politiques sur le vaccin Govt-19 et de terminer le tournage.

« Mon Dieu, arrête la politique », a-t-il déclaré au réseau Buzz médiatique Spectacle

« La vie est trop courte pour être un âne. La vie est trop courte pour être conscient de la promesse de quelque chose pour aider les gens du monde entier. S’il vous plaît arrêtez la mort, arrêtez de souffrir, s’il vous plaît vacciner. »

Il a également déclaré qu’il devrait être attaqué pour son appel.

Le personnel doit être vacciné ou passer des examens quotidiens pour Fox News. Certains Les hôtes ont recommandé des vaccins et d’autres précautions du gouvernement.

Mais y compris les autres La star principale est Tucker Carlson, Le vaccin a poussé la désinformation dans le cadre des attaques contre les ordres de santé publique des agences gouvernementales et des entreprises et des efforts de l’administration Biden pour contrôler l’épidémie.

Quelques nouvelles de Fox Hôtes Diffusion à partir de studios distants, évitant ainsi les exigences de vaccination et de test La mesure Contre les commandes de vaccins.

Gaudo est immunodéprimé après une sclérose en plaques et une chirurgie à cœur ouvert.

« Je me sens très fort », a-t-il déclaré lors de sa première interview après s’être testé positivement. « Je sais que nous vivons dans cette ère hyper-politique. Quand les gens se font vacciner, vous savez que beaucoup de gens disent que c’est une décision personnelle. Je comprends, je l’apprécie, mais je veux souligner à toutes sortes de personnes, s’il vous plaît, faites-vous vacciner. «

La semaine dernière, l’ancien secrétaire d’État Colin Powell Décédés Des problèmes du gouvernement. Il a été vacciné, mais alors qu’il était traité pour un cancer, il a développé un déficit immunitaire. Dans la bataille sur les vaccins et les commandes, sa mort est devenue Un soldat politique.

« La moitié des cas dont nous entendons parler en cours concernent des personnes immunodéficientes comme moi », a déclaré Cauto, « qui souffraient de sclérose en plaques ou probablement d’une maladie cardiaque ou d’un cancer.

« Dans toutes sortes d’environnements commerciaux, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de vous en ce moment et qui sont soumis à des choses comme ça. Quelles que soient vos idées sur les commandes, vous pouvez beaucoup les aider, et personne ne veut ordonner que les choses soient faites « , mais à la fin, vous vous faites vacciner et pensez à quelqu’un d’autre et à ce que cela signifie. Je pense que nous serons tous mieux s’ils survivent à quelque chose comme ça. «

J’entends beaucoup de gens dans de mauvais e-mails comme « Tu es un mauvais trembleur », ou vous dites ceci ou « Nous ne vous faisons pas confiance, nous ne faisons pas confiance au mot que vous dites ». Cela venait de ma famille.

« Je ne peux pas insister sur ce point : il ne s’agit pas de la gauche ou de la droite. Il ne s’agit pas de savoir qui est conservateur ou libéral. ConfirmationMais, nous avons perdu 5 millions dans le monde. Nous avons Près de 800 000 ont été perdus Aux Etats-Unis.

« Prenez les arguments politiques et jetez-les pour l’instant, je vous en supplie. Jetez-les et pensez à ce qui est bon non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent.

« J’ose dire que les personnes qui ont vécu cela et les proches qui en ont souffert ou en sont morts n’apprécient pas la sagesse des ordres. Ils veulent se faire vacciner, mais ils ne le font pas.