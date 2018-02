L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves 22h45 : La 1e nuit de la solidarité de Paris est entrée dans sa phase active

Le dernier recensement remonte à 2012 avant l'arrivée à l'Elysée de François Hollande.

Le nouveau recensement intervient en 2018 après l'arrivée à l'Elysée d'Emmanuel Macron.

Le président Macron avait promis que plus personne ne dormirait dans la rue avant de reconnaître "un échec" moins de 9 mois après son élection.

Anne Hidalgo, Maire de Paris depuis 2014 et premier adjoint au Maire de Paris de 2001 à 2014, ne parle pas en revanche "d'échec" en ce qui concerne la municipalité socialiste.

L'intérêt de tous étant de pouvoir sortir les sans abri de la rue, dont "une grande majorité de migrants" déclare Anne Hidalgo à Jean-Jacques Bourdin, la 1e Nuit de la solidarité à Paris s'inspire et adapte les initiatives américaines connues depuis 2003.





