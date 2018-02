L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Acte sexuel des mineurs : consentement ou non ?



Le roman de l'auteur Christine Orban aux vingt autres livres parle du thème d'une jeune étudiante de 20 ans aux prises avec son beau-père. Une rencontre dédicace ce mardi 13 février 2018 à 19h était prévue depuis plusieurs semaines dans le 6e arrondissement de Paris. « J'ai mal ? Je laisse échapper une plainte ? Non rien. Je ferme les yeux, je me replie sur moi-même ». Christine Orban, Avec le corps qu'elle a, publié le 31 janvier 2018 chez Albin Michel, extrait page 11.



Dans le cadre d'un d'acte sexuel consenti ou non, c'est le juge qui décide s'il existe une présomption de contrainte sexuelle ou non du mineur, notamment en lien avec l'âge.

Le gouvernement annonce un projet de loi prévu le 7 mars 2018.



Anne Ani

