L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Alerte sur les conditions de travail à Streeto : la CGT ASPP à la Ville de Paris écrit aux élus Streeteo contrôlant le stationnement dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 20e arrondissements, et Moovia contrôlant le stationnement dans les 8e, 9e, 10e, 17e, 18e et 19e arrondissements.



La CGT ASPP Accueil, Surveillance, Prévention, Sécurité de la ville de Paris et des Administrations Annexes alerte les élus Parisiens sur le cas de la société Streeteo.



Vaea Devatine

