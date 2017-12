Anne Hidalgo et l'organisation des Jeux Olympiques et Para-Olympiques à Paris en 2024

Anne Hidalgo, Maire de Paris est actuellement en déplacement à Lima pour assister avec la délégation française à la réunion du Comité international olympique, prévoit un Conseil de Paris extraordinaire, le vendredi 15 septembre 2017 à l'Hôtel de Ville de Paris. L'objet de l'invitation des 163 conseillers de Paris et des principaux acteurs de Paris 2024 : Paris et la Seine-Saint-Denis seraient, selon toute vraisemblance, les prochains organisateurs des Jeux Olympiques et Para-Olympiques de 2024.