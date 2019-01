Bonne année ! CNews ne retransmet plus les images en direct mais des images passées "les journalistes sont en train de se cacher car des personnes sont en train de les rechercher (...) pour être tabassés". Il est 17h30 samedi 5 janvier 2019. Le journaliste animateur révèle sur le plateau la raison pour laquelle, depuis plusieurs minutes, la chaîne ne diffuse plus d'images en direct mais des images déjà diffusées lorsqu'il faisait jour, alors qu'il fait nuit. A 17h45, il demande : "est-ce qu'on peut me donner des nouvelles de ceux qui sont... ? " Les journalistes sont toujours cachés dans des boutiques des commerçants.

CNews (ex I-Télévision puis ex I-Télé) annonce queIl est 17h30 samedi 5 janvier 2019. Le journaliste animateur révèle sur le plateau la raison pour laquelle, depuis plusieurs minutes, la chaîne ne diffuse plus d'images en direct mais des images déjà diffusées lorsqu'il faisait jour, alors qu'il fait nuit. A 17h45, il demande :Les journalistes sont toujours cachés dans des boutiques des commerçants. Paris Tribune condamne le fait d'empêcher les journalistes de travailler. Elodie Châtrain

