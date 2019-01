Bonne année ! Chantal Jouanno demande au Président et au Gouvernement de fixer sa rémunération et celle des présidents des AAI et des hauts-fonctionnaires "Je maintiens ma présidence (de la Commission nationale du débat public CNDP, ndlr) mais je remets dans les mains du Président de la République et du gouvernement en général le niveau de rémunération de la présidence de la CNDP qu'il leur appartiendra d'arbitrer comme les autres niveaux de rémunérations des présidents des autorités indépendantes et des hauts fonctionnaires".



Par exemple, dans la Loi de finances 2019, le président de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) touchera 19.894 € brut/mois, celui de l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) touchera 18.415 € brut/mois et celui du CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) touchera 15.725 € brut mois. Il existe

Chantal Jouanno en appelle à la responsabilité de l'Etat :Par exemple, dans la Loi de finances 2019, le président de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) touchera 19.894 € brut/mois, celui de l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) touchera 18.415 € brut/mois et celui du CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) touchera 15.725 € brut mois. Il existe 26 Autorités Administratives Indépendantes (AAI) dont 8 sont des Autorités Publiques Indépendantes (API). Chantal Jouanno au JT de 20h sur France 2 le 8 janvier 2019 © capture d'écran.

Vaea Devatine

Retour à la liste des brèves