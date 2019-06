L'Etat réaffirme son soutien à la candidature des Terres et mers australes françaises au patrimoine de l’UNESCO



Annick Girardin, ministre des outre-mer, en présence de Ségolène Royal, ancienne ministre et Ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique, de la préfète, administratrice supérieure des Terres australes françaises (TAAF), et du président du Muséum national d'histoire naturelle, ont présidé une cérémonie de soutien à la candidature des Terres et mers australes françaises au patrimoine de l'UNESCO.Le jeudi 27 juin 2019 à 17h, au ministère des outre-mer dans le 7e arrondissement de Paris, la cérémonie a eu pour objectif de "réaffirmer le soutien de l'État à la candidature des Terres et mers australes françaises au patrimoine de l'UNESCO", trois jours avant le début de l'examen des différentes candidatures par le Comité intergouvernemental du patrimoine mondial pour les biens naturels, à Bakou en Azerbaïdjan du 30 juin au 10 juillet.

