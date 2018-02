L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves L'Ile-de-France passe alerte neige verglas en niveau 3



Michel Delpuech, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, a décidé la mise en œuvre des mesures suivantes applicables sur les axes principaux du réseau routier d’Île-de-France :

Interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, incluant l’ensemble des véhicules articulés, ainsi que ceux transportant des matières dangereuses.

Ils doivent emprunter le grand contournement de l’Ile de France ; à défaut ils seront orientés vers les 43 zones de stockage temporaires activées.

Pour les usagers. 34 points stratégiques font également l’objet d’une vigilance particulière des forces de l’ordre .

Revoir les conseils :



Revoir les conseils : Le Préfet de police active le Plan Neige Verglas en Ile-de-France en niveau 2 Météo France a placé l'Île-de-France en vigilance Orange Neige et Verglas. Des chutes de neige depuis le mardi 6 février sur l’ensemble de la région devraient s’intensifier. La neige devrait progressivement tenir au sol, avec des cumuls prévus entre 5 et 10 cm (voire ponctuellement jusqu’à 15 cm), pouvant gêner la circulation routière, malgré les mesures de déneigement et de salage des routes.Michel Delpuech, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, a décidé la mise en œuvre des mesures suivantes applicables sur les axes principaux du réseau routier d’Île-de-France : La rédaction Web

Retour à la liste des brèves