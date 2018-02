L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves La Mairie de Paris fête le made in China pour le Nouvel An chinois Chaque année, Paris célèbre le Nouvel An chinois en accueillant à l’Hôtel de Ville une grande soirée festive.



Anne Hidalgo, Maire de Paris, ouvrira l’événement aux côtés de Son Excellence Zhai Jun, Ambassadeur de la République Populaire de Chine en France et des associations ARFOI, CICOC et l’Amicale des Teochew, organisatrices de l’évènement. Ils souhaiteront aux participants une belle année du Chien. La soirée du mardi 20 février à 18h30 à l'Hôtel de Ville débutera par la traditionnelle peinture de l’œil du Lion, et sera suivie par la danse des Lions. Elle sera ensuite animée par la danse de l’opéra chinois et d’une danse classique khmer.



Source : Mairie de Paris. En photo : Nouvel an chinois à Paris le 17 février 2013 © Rog01 CC BY-SA





Anne Ani

