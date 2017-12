La vente des sièges des partis politiques en question

Le siège du Parti Socialiste était hypothéqué pour permettre le financement, à hauteur de 8 millions d'euros, de la campagne électorale pour les présidentielles du candidat socialiste Benoît Hamon. Le score du PS (6,36 % des votes au premier tour) a donc entraîné la vente de l'immeuble haussmannien du 10 rue de Solférino, le PS ayant perdu 66 % de ses ressources publiques, soit 100 millions pour la période 2017-2022.



Le siège du parti Les Républicains pourrait peut-être subir le même sort en raison d'une dette non encore épongée de 55 millions d'euros due à la construction du nouveau siège dans un ancien garage du 15e arrondissement. Les Républicains prendront leur décision au début de la nouvelle année.



Autre parti politique en situation délicate due à la baisse des cotisations : le Parti Communiste propriétaire de l'immeuble décoré par l'architecte Oscar Niemeyer et classé monument historique en 2007. Pour faire face à ses dépenses, le PCF préfère pour le moment faire payer l'utilisation des locaux à des professions libérale et commerciale et sert de lieu de défilé et de tournage de clips.



Le Modem a lui aussi loué une partie de ses locaux pour écoper ses dettes après les élections législatives de 2012.



Le parti Europe Ecologie Les Verts et le Front National se sont, quant à eux, déjà séparés de leur siège, contraints également pour des raisons économiques.



- - -

Photo : Siège du PCF à Paris © Guilhem Vellut CC BY SA 2.0.