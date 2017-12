L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Le conseil de Paris de décembre se termine avec moins de 15 élus Plan d'actions contre le pollution atmosphérique. Nouveau dispositif d'aides. Il a pour objet la multiplication des véhicules propres.



Un amendement technique est voté en séance puis le projet de délibération est voté à l'unanimité, non sans des remarques des conseillers de Paris



L'ex-élu PS devenu soutien du mouvement d'Emmanuel Macron met en cause "la position trop anti-bagnoles, même propres" de l'adjoint au Mairie de Paris et souhaite en rediscuter avec tous les élus de la majorité municipale.



L'élue écologiste met en avant les vols fréquents de vélos et se félicite d'avoir fait voter au budget un amendement pour la construction de "Vélo Box" pour encourager le grand public à utiliser ce moyen de locomotion.



Moins de 15 conseillers de Paris sur 163 votent à l'unanimité la délibération amendée.



A suivre sur Paris Tribune.



Le conseil de Paris se termine à 20h22 avec les derniers votes concernant le. Il a pour objet la multiplication des véhicules propres.Un amendement technique est voté en séance puis le projet de délibération est voté à l'unanimité, non sans des remarques des conseillers de Paris Thomas Lauret (Démocrates et Progressistes - DP, pro-Macron) du 16e arrondissement, et de Joëlle Morelle (Groupe écologiste de Paris - GEP) du 11e arrondissement.L'ex-élu PS devenu soutien du mouvement d'Emmanuel Macron met en causede l'adjoint au Mairie de Paris et souhaite en rediscuter avec tous les élus de la majorité municipale.L'élue écologiste met en avant les vols fréquents de vélos et se félicite d'avoir fait voter au budget un amendement pour la construction depour encourager le grand public à utiliser ce moyen de locomotion.Moins de 15 conseillers de Paris sur 163 votent à l'unanimité la délibération amendée.A suivre sur Paris Tribune. La rédaction Web 2017 DVD 104 Plan d'action contre la pollution atmosphérique. Nouveau dispositif d'aides.pdf (268.65 Ko)



Retour à la liste des brèves