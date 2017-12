Le conseil de Paris vient de voter son budget primitif 2018

Le Budget primitif d'investissement et de fonctionnement municipal 2018 de Paris vient d'être voté. Il est 20h28 lorsqu'Anne Hidalgo Maire de Paris sonne la cloche mettant fin aux débats et votes sur le budget 2018.



« Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité parisienne s'élèvent à 8 milliards d'euros.



Les montants ont été retraités pour tenir compte des flux croisés en dépenses - recettes entre la Ville et le Département sur le budget de fonctionnement, dont essentiellement, la contribution de la Ville au Département pour 326 M€ en 2018, et entre les sections de fonctionnement et d'investissement au titre des loyers capitalisés.



La masse budgétaire d’investissement s’élève à 2,7 milliards d’euros, dont 1,69 Md€ de dépenses réelles d’investissement hors remboursement d’emprunt.



Les autorisations de programme nouvelles s'élèvent à 1,62 milliard d'euros ».



Un dîner attend les élus à l'Hôtel de Ville en compagnie des fonctionnaires municipaux. La séance du conseil de Paris reprend demain à partir de 9h pour l'examen des projets de délibérations en commençant par ceux de la 4e commission.