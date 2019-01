Bonne année ! Le site grand-debat.fr en réponse aux Gilets Jaunes

Après inscription, le site proposera un kit méthodologique de conseil pour "utilement animer" la réunion souhaitée et surtout pour pouvoir se rendre compte des résultats de manière très simple, afin qu'il n'y ait pas d'informations oubliées et pour qu'elles puissent fidèlement être retranscrites dans le rapport final. Des stands avec des animateurs seront aussi proposés, par exemple dans les halls de gare, sur les marchés, etc, afin de recueillir les paroles de chacun. Les maires qui le souhaitent sont invités à mettre à disposition des salles. Il y a aura aussi une plateforme numérique. Des "débats structurés" permettront le vote des propositions débattues pendant la journée par une partie composée de représentants de la société civile et une autre partie composée de citoyens.

Ces derniers pourront parler de tout, même si le gouvernement a prévu 4 thèmes. Le thème "immigration" qui constituait le 5e thème indiqué par le Président de la République a été transféré dans le thème "Citoyenneté" par le gouvernement.

Mais toutes ces explications c'était avant : avant que Chantal Jouanno a indiqué sur franceinfo le 7 janvier 2019 que le site pour le Grand débat n'est pas encore en ligne. Voici les premières informations communiquées sur l'organisation prévue, avant l'annonce de son retrait du pilotage au sein de la Commission nationale du débat public (CNDP).

