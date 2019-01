Bonne année ! Les cagnottes, pour ou contre les Gilets Jaunes, une façon de se sentir acteur et non plus payeur

La cagnotte en soutien aux forces de l'ordre, lancée par Renaud Muselier (LR) président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a atteint 1.000.000 € en quelques heures avec une moyenne de 27 € par don. Les donateurs veulent se sentir acteur et non plus payeur. Le don opère une mutation : alors que les associations tirent la sonnette d'alarme sur la baisse des dons, les cagnottes ont le vent en poupe grâce au mouvement des Gilets Jaunes.La cagnotte pour payer les frais de la défense du Boxeur de la passerelle Senghor dans le 7e arrondissement de Paris, poursuivi après avoir été filmé en train de frapper un gendarme, a atteint 70.000 € en quelques heures avant que la plateforme Leetchi l'arrête. Le Crédit Mutuel, dont elle est la filiale, a lancé une enquête interne.La cagnotte en soutien aux forces de l'ordre, lancée par Renaud Muselier (LR) président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a atteint 1.000.000 € en quelques heures avec une moyenne de 27 € par don. Les donateurs veulent se sentir acteur et non plus payeur. Vaea Devatine

