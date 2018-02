L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Neige et verglas en Ile-de-France du mardi 13 février au mercredi 14 février 2018 essentiellement sur le département des Yvelines : Le point de situation sur les conditions météorologiques pour la journée fait apparaître les principaux éléments suivants : - Un nouvel épisode de pluie mêlée de neige est attendu le mardi 13 février 2018 en début d’après-midi à partir de 13 heures ;

- La perturbation débutera à l’Ouest où elle sera la plus importante avant de se déporter vers l’Est où elle perdra en intensité. Elle devrait prendre fin aux alentours de minuit ;

- Méteo-France prévoit entre 1 et 3 cm de neige sur le quart Ouest de la région.

- Il s’agit d’un épisode de moindre importance que celui de vendredi 9 février 2018 qui se concentrera essentiellement sur le département des Yvelines.

- Ces prévisions couplées à des températures froides comprises entre -1 et -4° impliqueront la création d’un phénomène de verglas et de neige au sol dans la nuit de mardi à mercredi sur l’ensemble de la région ;

- Le redoux est attendu pour mercredi en fin de matinée.

- Le traitement de l’ensemble des routes sera réalisé par la DIRIF.



Afin de tenir compte de ces conditions climatiques et de prévenir d’éventuelles difficultés de circulation, Michel Delpuech, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris recommande : Aux Franciliens d’éviter les déplacements en voiture dans la mesure du possible et de privilégier les transports en commun.

Aux transporteurs et automobilistes d’être attentifs à l’équipement pneumatique de leur véhicule.

Aux véhicules de gros gabarit de ne pas procéder à des dépassements.

D’éviter les itinéraires de la partie Ouest de l’Ile de France. A ce stade, la plus grande vigilance sur la route et l’adaptation de la vitesse des véhicules aux conditions météorologiques réelles sont recommandées.



Source : Préfecture de police de Paris.



Nouvel épisode de neige et verglas en Ile-de-France,- Un nouvel épisode de pluie mêlée de neige est attendu le mardi 13 février 2018 en- La perturbation débutera à l’Ouest où elle sera la plus importante avant de se déporter vers l’Est où elle perdra en intensité. Elle devrait prendre fin aux alentours de minuit ;- Méteo-France prévoit entresur le quart Ouest de la région.- Il s’agit d’un épisode de moindre importance que celui de vendredi 9 février 2018 qui se concentrera- Ces prévisions couplées à des températures froides comprisesimpliqueront la création d’un phénomène de verglas et de neige au sol dans la nuit de mardi à mercredi sur l’ensemble de la région ;- Le traitement de l’ensemble des routes sera réalisé par la DIRIF.Afin de tenir compte de ces conditions climatiques et de prévenir d’éventuelles difficultés de circulation, Michel Delpuech, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris recommande :A ce stade, la plus grande vigilance sur la route et l’adaptation de la vitesse des véhicules aux conditions météorologiques réelles sont recommandées.Source : Préfecture de police de Paris. En photo « Episode de neige à Paris du 6 au 7 février 2018 © Paris Tribune ».









La rédaction Web

Retour à la liste des brèves