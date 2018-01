L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Parlez-vous le Muay Thai, le Nak Muay, le Yokkao et le Saenchai ?

NAK MUAY : boxeur de MUAY THAÏ.

YOKKAO : le short de boxe Thaï et K1 en satin et carbone de la célèbre marque Yokkao, fabriqué main.

SAENCHAÏ : l'un des meilleurs combattants de MUAY THAI de tous les temps, âgé de bientôt 38 ans.



A l'occasion du DIAMOND 2, Celia SCHREDER, l'enfant de Bobigny, tentera de prendre sa revanche à Drancy (Seine Saint-Denis) le 10 février 2018 ; avec également un combat Franco-Algérien intéressant.



