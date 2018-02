L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Pollution aux particules fines : taux élevé de concentration de particules PM 10 le lundi 19 février 2018



La préfecture de Police de Paris communique sur la pollution aux particules PM 10 avec des prévisions de dépassement du seuil d’information et de recommandation en Ile-de-France :

« L’Île-de-France connaît un nouvel épisode de pollution aux particules fines, lié à une météorologie défavorable, à la dispersion des polluants, ainsi qu’au chauffage au bois et au trafic routier ». Le préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, Communiqué le 18 février 2018. 1. Mesures concernant les sources fixes : Maîtriser la température dans les bâtiments en limitant l'utilisation du chauffage ;

Réduire le fonctionnement des installations fixes dont les émissions contribuent à l'épisode de pollution ;

Éviter l'utilisation du bois en chauffage individuel d'agrément ou d'appoint ;

Suspendre les éventuelles autorisations dérogatoires à l'interdiction de brûlage de déchets verts (y compris les déchets agricoles) à l'air libre ;

Décaler dans le temps les épandages de fertilisants minéraux ou organiques et, dans le cas où leur report n'est pas possible, recourir préférentiellement à des procédés d'épandage faiblement émetteurs d'ammoniac ;

Recourir à des enfouissements rapides des effluents ;

Reporter les travaux du sol si celui-ci est sec ;

Pour les émetteurs industriels, s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage. 2. Mesures concernant les sources mobiles : Réduire la vitesse des véhicules à moteur sur l’ensemble de la région Île-de-France :

• à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;

• à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ;

• à 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h ;

Utiliser les véhicules peu polluants (électrique, GNL, etc.) ;

Différer les déplacements sur l’Île-de-France ;

Privilégier le covoiturage ;

Emprunter prioritairement les réseaux de transport en commun ;

Privilégier les modes actifs de déplacement (marche, vélo, etc.) ;

Utiliser les possibilités mises en place au sein des établissements professionnels afin d'aménager les déplacements domicile-travail (plan de mobilité, télétravail, adaptation des horaires, etc.).



Un point de situation est prévu le lundi 19 février 2018.



Source : Préfecture de police de Paris.



En photo : la coupe de particules fines PM 10 (diamètre 10 μg) et PM 2,5 (diamètre 2,5 μg) comparée à la coupe d'un cheveu d’humain (diamètre 70 μg) © Ajzh2074 CCBY-SA 3.0





Pour lundi 19 février 2018, Airparif prévoit un taux de concentration de particules fines PM 10 compris entre 45 et 55μg/m3, soit un probable dépassement du seuil d'information et de recommandation qui est de 50 μg/m3. (voir photo)

