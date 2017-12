Actus brèves Recours contre le gel des contrats aidés : report de l'audience prévue au Conseil d'Etat

« Le gel des contrats aidés est un coup dur porté à l’équilibre des territoires, au travail des associations et bien sur à l’emploi, en particulier des personnes les plus fragiles ». Julien Bayou, porte-parole national d'Europe Ecologie Les Verts (EELV).

Les associations Pouvoir citoyen, représentée par Julien Bayou, porte-parole national d’EELV, l’association des Elus écologistes en Île-de-France représentée par Mounir Satouri ainsi que la commune de Grande Synthe, représentée par son maire Damien Carême ont déposé un référé-suspension contre le gel des contrats aidés décidé en août 2017 par le gouvernement.



Depuis, le Collectif des Associations Citoyennes qui regroupe plus de 1.500 associations dont 140 réseaux nationaux, la Fédération des MJC d'Île-de-France , l’Association Internationale des Soldats de la Paix et la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures se sont jointes au recours.



293.000 contrats aidés seraient ainsi programmés en 2017, contre 459.000 contrats aidés signés en 2016.

Le référé-suspension sur le gel des contrats aidés ne sera pas plaidé le 20 septembre 2017 devant le Conseil d'Etat : selon les requérants, le ministère a demandé et obtenu un report de l'audience qui se tiendra le 3 octobre 2017.

