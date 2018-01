L'histoire vraie de Paris Tribune Actus brèves Yennayer, la fête des traditions berbères en Ile-de-France Algérie pour Tous vient d'organiser la 3e édition de "yennayer", pour le Nouvel An 2968 la grande fête annuelle Amazigh dans la ville de La Courneuve en Ile de France.

Sa présidente Fatima Mallem y voit une rencontre culturelle et un moyen de partage pour rapprocher les Amazigh de France afin de préserver les coutumes et la culture berbère.



Photo : En bleu, les pays Amazigh au Maghreb : Tamazgha © Bilalbouyahia CC BY-SA.

Mohammed Djadi

