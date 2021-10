Patrick Mahomes détruit le protocole sur les commotions cérébrales mais les luttes des dirigeants se poursuivent à perte de vue

Nashville, Den – Patrick Mahomet Malgré la clarification du protocole de commotion cérébrale de la NFL au quatrième quart du match de dimanche, l’entraîneur Andy Reid a estimé que le quart-arrière des dirigeants de Kansas City avait besoin d’une pause.

C’était une défaite 27-3 contre les Titans du Tennessee. Reid et Mahomes entraîneront le quart-arrière cette semaine et devraient jouer le match de lundi soir contre les Giants de New York.

Mais Mahomes et les dirigeants se retrouveront dans un endroit extraordinaire, pas seulement par leurs records de 3-4. Le match des Titans s’est déroulé sans touché dans un match de la saison pour la première fois de la carrière de Mahoms. Trois points sont les plus bas pour les débutants depuis l’arrivée de Reid en 2013.

Mahoms, qui a lancé une interception dimanche, a raté un faux pas et les dirigeants luttent contre la souffrance pour la première fois dans la vie pro-vie de Mahom.



« Nous avons suffisamment de leaders dans ce groupe et nous devons trouver un moyen de le faire », a déclaré Mahoms. « Je ne sais pas encore ce que ça va prendre. Nous irons à l’intérieur et en parlerons. Nous verrons le film mais j’espère que nous le trouverons. Cela fait partie du leadership. Mais chaque fois que vous voulez créer quelque chose de substantiel, si vous voulez créer quelque chose de mieux, vous allez le faire. [times] comme ça.

« C’est encore le début de l’année. Nous pouvons encore tout obtenir, mais cela nous améliore chaque jour. … Nous avons du talent dans ce vestiaire.

Mahomes a lancé neuf interceptions cette saison après avoir été six fois la saison dernière. Il a effectué plusieurs tours dans chacun des trois derniers matchs.

« Aujourd’hui, cela pourrait être moi », a déclaré Mahoms, se référant à ce qui arrive habituellement aux directeurs d’école qui obtiennent des scores élevés. « J’ai appuyé un peu en début de match. On est descendu et on était dans ce genre de position [of] Le groupe que vous ne voulez pas être dans la NFL. Vous pouvez courir un peu mais les pilotes sont difficiles à suivre. Je veux être bon au début des matchs pour ne pas reculer comme nous le faisons aujourd’hui.

« Je devrais être bien pour obtenir des points pour ce crime. »

Les Titans ont marqué dans chacune de leurs cinq possessions en première mi-temps, prenant une avance de 27-0 à la mi-temps. Mahomes a noté qu’il s’efforçait d’aider les dirigeants.

« J’ai essayé de faire des choses », a-t-il déclaré. « Dans cette ligue, vous devez laisser les choses évoluer. Vous devez passer par le processus de création de jeux. Cela prend un jeu à la fois. Vous ne pouvez pas être comme un jeu de 14 points.

Il a donné l’exemple de sa stupidité en fin de première mi-temps. Pendant que les Chiefs conduisaient, Mahomes a perdu le ballon en se battant pour des verges supplémentaires à la fin d’une course. Les Titans ont été sauvés.

« Descendez, dit-il. « Pourquoi ai-je essayé d’obtenir deux mètres supplémentaires? Des choses comme ça viennent d’être ajoutées et finalement disponibles [the Chiefs] Très durement battu.

« Vous devez faire confiance aux gars autour de vous. Vous devez savoir que vous pouvez aller loin, vous pouvez prendre la passe courte et vous pouvez la manquer. Vous pouvez vous accrocher dans la poche. Je regarde cette photo et j’apprends de ce.

Notant qu’il parlait de Mahmoud, Reid a déclaré: « J’ai vu nos gars le faire et faire des jeux. J’espère qu’ils ne le font pas maintenant, mais ces choses seront remarquées. Vous êtes là pour faire la bonne chose et faire bouger les choses. Cela saute dans l’autre sens. Nous devons le réparer. «

À Mahoms, Reid a déclaré: « Il essaie de faire des choses. Nous en faisons tous partie. »