ProSieben « Who’s the Ghost? »: Des célébrités repèrent une star du football – TV

Les célébrités devinent qu’elles ont la tête chaude ici…

Mardi soir, elle a bercé une touche de « The Masked Singer » au Studio Pro7. Toujours dans la nouvelle émission « Who is the Phantom », trois visages de télévision célèbres sont censés révéler qui la star se cache sous un costume. Cependant, des conseils utiles ont dû être obtenus sur plusieurs tours. Devant la télé, vous perdiez parfois sa trace.

Au début, les acteurs Nora Cherner (40 ans), Caroline Herforth (37 ans) et Edin Hasanovic (29 ans) ont fait face à la tâche difficile. « Vous devez avoir une force mentale et un raisonnement logique », a déclaré le surintendant Stephen Gattgen, 49 ans, aux trois.

Ensuite, le fantôme a pris la scène – sous l’apparence de Dark Vador et d’un masque à LED. D’une voix étrange, il murmura : « Tu ne sauras jamais qui je suis, ha, ha, ha. Hasanovich a immédiatement noté que R. Le premier indice n’a peut-être pas été prévu. Parce que les renards devinant devaient combattre avec succès un match chacun.

Lors du premier passage, il a été nécessaire d’identifier le contenu scanné de plusieurs sacs. Lorsque cela a fonctionné, Gätjen a révélé: « Notre fantôme avait le mal du pays. » Dans un joueur, une distance de 534 kilomètres a été nommée. Il y avait aussi un journal exposé, mais l’écriture pouvait difficilement être démêlée. Nora Cherner Combiné : « Lucy de No Angels est en Bulgarie depuis longtemps et peut maintenant revenir pour le retour de No Angels. » Mais elle n’en était pas sûre.



Stephen Gaten (49 ans) dirige le nouveau spectacle de ProSieben « The Masked Singer »Photo : Benedikt Müller / ProSieben



Les jeux dans le nouveau look semblaient parfois un peu surchargés. Dans le cycle suivant, les célébrités, par exemple, doivent personnaliser les citations chantées à l’auteur en fonction des mélodies connues et de l’étiquette de la chanson. Dans le match suivant, Edin Hasanovic a dû deviner les films de Disney après que sa co-star Caroline Herforth a senti aveuglément quelque chose et Nora Cheriner a simultanément imité un certain son qui était également identique au film.



Au début, les acteurs Nora Cherner (40 ans), Caroline Herforth (37 ans) et Edin Hasanovic (29 ans) ont fait face à la tâche difficile.Photo : Benedikt Müller / ProSieben



Le tout aurait pu être clarifié. En revanche, les conseils de Gätjens étaient plus utiles que « The Masked Singer ». L’animateur a également révélé : « Le fantôme vit dans une famille mixte. » Et : « Notre Phantom, c’est 10 personnes d’affilée. » De plus, Gätjen a révélé que Ratestar a lancé sa propre collection de mode, souffre de claustrophobie et a une obsession pour le rangement.

A la fin de l’émission, chacun de ses candidats avait encore une idée différente. Harforth a parié sur Dana Schweiger (53) et Edin Hasanovic sur Gunter Netzer (77). Nora Cherner était la seule à avoir le nez droit. Elle croyait que le Dark Vador masqué était en fait la légende du football Lothar Matthews (60 ans). Et elle avait raison !



La légende du football Lothar Matthews (60 ans) s’est cachée derrière un Dark Vador masqué Photo : Jan Woitas / dpa



L’ancien attaquant a plaisanté après son exposition: « J’étais toujours inquiet à propos de l’accent franconien. C’est pourquoi je me suis un peu calmé. N’importe quel mot m’aurait fait sortir. »

A la tête de la famille unie : Mateus a quatre enfants de trois épouses. Les informations kilométriques du premier tour indiquaient son ancienne résidence, Budapest. L’idole du sport vivait en Allemagne il y a seulement deux mois. Le numéro dix signifie son numéro de maillot précédent.

Stephen Gaten tapota l’épaule de Matthews : « C’était plus chaud que n’importe quelle finale à laquelle j’ai jamais joué. »