Rance et mélangée à des plastifiants : la Stiftung Warentest teste les huiles d’olive

L’huile d’olive est souvent utilisée en cuisine. Mais vous ne devriez pas laisser toutes les huiles dans vos aliments, comme le montrent les résultats de la Stiftung Warentest. Au total, 27 produits ont été examinés, dont deux classés « Mauvais ». D’autre part, quelles marques se portent bien et en savoir plus ici.

Goût fruité, moments amers, notes acérées : c’est l’interaction qui rend la bonne huile d’olive si spéciale. Cette consistance est exactement ce qui est nécessaire lorsque les testeurs de la Stiftung Warentest testent « l’huile d’olive extra vierge » et la laissent fondre sur votre langue. Vous trouverez ci-dessous les résultats de la brochure « test » (Version 11/2021): 27 produits ont été examinés, de marques de luxe et d’huiles d’olive plus légères et moins chères. Au total, 15 produits ont été convaincus par les testeurs qui ont jugé « bon ». C’est plus de la moitié, y compris de nombreuses huiles biologiques.

L’huile d’olive au test: ce sont les gagnants du test

Les testeurs sont ravis quand il s’agit des deux Vainqueur du test Il va. Huile biologique espagnole Phénolique approprié à l’espèce (à l’Amazonie) Pour 48 euros le litre et italien Gustini Selection Ancien Moulin à Huile de la Ferme (zu Gustini) Pour 40 euros le litre, ils se distinguent par leur goût et pétillent d’arômes d’herbe, d’amandes, de poivrons et d’artichauts. Sa qualité chimique est également de première classe. Les deux ont été achetés en ligne. Les autres bonnes huiles d’olive du test sont moins chères : c’est la meilleure huile de marque classique Bertoli Origins (vers Amazon)La meilleure huile discount est Lidl Primadonna.

Ces huiles d’olive convainquent également au test

Toutes les huiles d’olive testées ne sont pas convaincantes. Deux produits seulement obtiennent la note « mauvais ». GettyImages / d3sign Les huiles d’olive suivantes sont également considérées comme « bonnes » : Polyphénols Mani Bluewell ( à amazone )

dmBio ( à dm

Latzimas ( à amazone )

Moulin à huile de Solling vergine ( à amazone )

bon et pas cher edica Au supermarché 24

Edica Bio (fr) à Edeka24 )

Neto Biobio ( vers Netto-Online )

Net Vigoula ( vers Netto-Online )

Jordan ( à amazone )

Espagnol ( à amazone )

bene huile d’olive Sept autres huiles ont été classées comme « satisfaisantes », trois comme « appropriées » et deux comme « insatisfaisantes ».

Plastifiants dans l’huile d’olive : seulement deux marques « pauvres »

Dans la catégorie de haute qualité « extra vierge », les erreurs de goût ne sont pas autorisées. Elle ne doit pas non plus avoir le goût de l’huile d’olive. Les dégustateurs ont fait cette erreur avec Huile d’olive vierge naturelle compagnie supplémentaire. Elle ne doit pas être vendue comme « vierge » et reçue « mal ». Huile et Vinaigre Nocellara Olivenöl Natives Olivenöl extra Il échoue car il est fortement contaminé par le DEHP. Une valeur élevée indique que le plastifiant peut être perdu à partir de tuyaux inadaptés. Le DEHP peut altérer la fertilité et peut être évité à haute. Ceci s’applique également à quatre huiles fortement contaminées par de l’huile minérale, les hydrocarbures Moah et/ou Mosh. Cependant, des plastifiants sont également présents dans toutes les autres huiles – en petites à très petites quantités. À quel point les plastifiants sont-ils mauvais ? « Ils se produisent presque partout dans l’environnement, par exemple dans la poussière domestique », explique Jochen Wittache, chef de projet de test. Personne n’a à s’inquiéter des faibles niveaux, dit un chimiste alimentaire. Cependant, il est utile d’utiliser ici de l’huile d’olive moins polluée. Vous pouvez trouver le rapport de test détaillé de Stiftung Warentest ici.