Rapports : Solskjaer perd son soutien à Manchester United – dernière chance contre Tottenham ?

Des doutes sur l’expertise tactique ?

La première version de cet article a été publiée le 25 octobre à 20h03 et plus d’informations ont été ajoutées mardi.

Après la plus grande défaite à domicile de Manchester United face à Liverpool dans l’histoire de la Premier League, le manager Ole Gunnar Solskjaer subit non seulement une pression croissante du public, mais semble également perdre du soutien au sein de l’équipe. comme « fois« Rapports, le joueur de 48 ans est apprécié par ses joueurs sur le plan personnel, mais après 0:5, certains » professionnels « se méfient de plus en plus des compétences tactiques norvégiennes. « athlète » Il devrait avoir une autre chance ce week-end lors du match aller contre Tottenham Hotspur.

Selon le rapport du « Times », ils ne sont pas convaincus que Solskjaer ait les compétences nécessaires pour sortir les « Diables rouges » de la crise actuelle. Les champions de Premier League attendent de remporter le championnat depuis quatre matchs (3 défaites et un match nul) et sont tombés à la septième place du classement – ​​déjà à huit points du leader Chelsea après neuf matches.

Avec le Bayern, Barcelone, le Real et Manchester United : les plus grosses faillites pour les grands clubs Bayern Munich vs. Stuttgart : 1 : 4 | 2017/18 | Bundesliga &copie images imago Valeur d'équipe le jour du match : 542 pour 73 millions d'euros -> seuls les clubs dont la valeur d'équipe dépasse 300 millions d'euros inclus – Les valeurs de marché TM sont en place depuis 2004. Liverpool contre Manchester City : 1:4 | 2020/21 | première ligue &copie images imago Valeur de l’équipe le jour du match : 879 pour 820 millions d’euros Manchester City contre Liverpool : 1 : 4 | 2011/12 | première ligue &copie images imago Valeur de l’équipe le jour du match : 395 pour 275 millions d’euros Bayer Leverkusen contre Wolfsbourg : 1:4 | 2019/20 | Bundesliga &copie images imago Valeur de l’équipe le jour du match : 343 pour 144 millions d’euros Real Madrid vs Ajax : 1:4 | 2018/19 | Ligue des Champions &copie images imago Valeur de l’équipe le jour du match : 793 pour 339 millions d’euros Manchester United contre Liverpool : 1 : 4 | 2008/09 | première ligue &copie images imago Valeur de l’équipe le jour du match : 360 pour 244 millions d’euros Leipzig contre Bayer Leverkusen : 1:4 | 2017/18 | Bundesliga &copie images imago Valeur de l’équipe le jour du match : 333 pour 286 millions d’euros AS Rom contre SSC Naples : 1:4 | 2018/19 | Serie A italienne &copie images imago Valeur de l’équipe le jour du match : 319 pour 389 millions d’euros READ FC Bayern Munich: action méchante contre Sané - Barcelone vs Paris Saint-Germain : 1:4 | 2020/21 | Ligue des Champions &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 623 pour 677 millions d'euros Lazio Rome vs Bayern Munich : 1: 4 | 2020/21 | Ligue des Champions &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 328 pour 627 millions d'euros Bayer Leverkusen contre Hoffenheim : 1:4 | 2018/19 | Bundesliga &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 363 pour 155 millions d'euros RB Leipzig contre Bayern Munich : 1:4 | 2021/22 | Bundesliga &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 459 pour 743 millions d'euros Chelsea contre West Bromwich Albion : 2:5 | 2020/21 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 668 pour 102 millions d'euros Everton contre Watford : 2:5 | 2021/22 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 306 pour 129 millions d'euros Wolverhampton contre Chelsea : 2:5 | 2019/20 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 308 pour 597 millions d'euros Leipzig vs Hoffenheim : 2:5 | 2017/18 | Bundesliga &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 310 pour 142 millions d'euros Manchester City contre Leicester : 2:5 | 2020/21 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 711 pour 314 millions d'euros Bayern Munich vs. Real Madrid : 0:4 | 2013/14 | Ligue des Champions &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 469 pour 522 millions d'euros Real Sociedad contre Man United : 0 : 4 | 2020/21 | Ligue européenne &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 311 pour 613 millions d'euros Borussia Dortmund vs Hoffenheim : 0 : 4 | 2019/20 | Bundesliga &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 474 pour 162 millions d'euros Real Madrid contre Barcelone : 0:4 | 2015/16 | la Ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 695 pour 585 millions d'euros Wolverhampton contre Burnley : 0:4 | 2020/21 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 321 pour 126 millions d'euros Leicester City contre Liverpool : 0 : 4 | 2019/20 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 464 millions d'euros contre 1 milliard d'euros Borussia Dortmund vs VFB Stuttgart : 1:5 | 2020/21 | Bundesliga &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 445 pour 88 millions d'euros Bayer Leverkusen vs Bayern Munich : 1:5 | 2021/22 | Bundesliga &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 352 pour 778 millions d'euros Arsenal contre Bayern Munich : 1:5 | 2016/17 | Ligue des Champions &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 415 pour 504 millions d'euros FC Everton contre Tottenham : 2:6 | 2018/19 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 377 pour 673 millions d'euros Atalanta Bergame vs Liverpool : 0:5 | 2020/21 | Ligue des Champions &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 315 pour 867 millions d'euros Manchester United contre Liverpool : 0:5 | 2021/22 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 754 pour 746 millions d'euros Real Sociedad vs. Barcelone : 1 : 6 | 2020/21 | la Ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 306 pour 658 millions d'euros Manchester United contre Tottenham : 1:6 | 2020/21 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 638 pour 592 millions d'euros Manchester United contre Manchester City : 1:6 | 2011/12 | première ligue &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 316 pour 363 millions d'euros Tottenham Hotspur contre Bayern Munich : 2:7 | 2019/20 | Ligue des Champions &copie images imago Valeur de l'équipe le jour du match : 851 pour 739 millions d'euros

Mais ce n’est pas seulement la direction tactique qui cause des maux de tête à une partie de l’équipe, elle est aussi « préoccupée » par le rôle de l’entraîneur adjoint Kieran McKenna, qui a été nommé au staff technique professionnel par l’équipe U18 à l’été de 2018. Selon les rapports, la formation du joueur âgé de 35 ans ne nécessite pas assez et laisse les joueurs « sans inspiration ».

Et lundi soir, selon « The Athletic », il y a eu une réunion en ligne entre le propriétaire du club Joel Glazer, le vice-président Ed Woodward et le directeur du club Richard Arnold. Bien que l’avenir de Solskjaer n’était en aucun cas certain au début, il est maintenant très probable que l’ancien pro sera sur la touche le week-end prochain.

Manchester United : Conte est la seule alternative à Solskjaer ?

Antonio Conte, ancien champion de l’Inter, de Chelsea et de la Juventus, a été désigné dans les médias comme un éventuel successeur. L’Italien a déjà eu des discussions préliminaires avec les responsables, laissant ainsi la promesse d’une éventuelle coopération. D’autres gourous du football tels que Thomas Tuchel (Chelsea), Julian Nagelsmann (Bayern Munich) ou Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), qui ont été salués comme présidents du club de Man Utd dans le passé, ont désormais des contrats à long terme.

Zidane, Conte, Favre & Co : Ces célèbres autocars sont sur le marché Paolo Fonseca (Italie – dernier club : Roma) &copie images imago Au profil de l'entraîneur (au 22 octobre 2021) Zinedine Zidane (France – dernier club : Real Madrid) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Andrea Pirlo (Italie – dernier club : Juventus Turin) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Antonio Conte (Italie – dernier club : Inter Milan) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Mark van Bommel (Pays-Bas – dernier club : Wolfsburg) &copie images imago Rudi Garcia (France – dernier club : Olympique Lyon) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Lucien Favre (Suisse – dernier club : Borussia Dortmund) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Miroslav Klose (Allemagne – dernier club : Bayern Munich, entraîneur adjoint) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Frank de Boer (Pays-Bas – dernier arrêt : équipe nationale des Pays-Bas) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Stanislav Cherchesov (Russie – dernier arrêt : équipe nationale de Russie) &copie www.spartak.com Vers le profil de l'entraîneur Frank Lampard (Angleterre – Dernier club : Chelsea) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur John Terry (à droite, Angleterre – dernier club : Aston Villa ; en tant qu'entraîneur adjoint) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Giovanni van Bronckhorst (Pays-Bas – dernier club : Guangzhou City) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Jürgen Klinsmann (Allemagne – dernier club : Hertha BSC) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur André Villas Boa (Portugal – Leicester Club : Olympique de Marseille) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Gennaro Gattuso (Italie – dernier club : SSC Napoli) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Ernesto Valverde (Espagne – dernier club : Barcelone) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Quique Setien (Espagne – dernier club : Barcelone) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Clarence Seedorf (Pays-Bas – dernière équipe : Cameroun) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Bruno Labbadia (Allemagne – dernier club : Hertha BSC) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Roberto Di Matteo (Italien – Leicester Club : Aston Villa) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Mark Hughes (Angleterre – Leicester Club : Southampton) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur Domenico Tedesco (Allemagne – dernier club : Spartak Moscou) &copie images imago Vers le profil de l'entraîneur

