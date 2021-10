« Schlagerbooom » (ARD) : les fans sont émerveillés par le visage d’Otto Waalkes – comment cela se passe-t-il ?

Le présentateur de Schlagerbooom, Florian Silbereisen, a reçu un volant de plaisanterie d’Otto Waalkes. Pendant ce temps, les fans s’interrogent sur le visage du comédien.

Gelsenkirchen – Sûrement Otto Walks peut être appelé beaucoup. Mais » Schlager-Singer » ne l’est vraiment pas. Cependant, il a insisté pour être l’invité de la grande première du soir de Florian Silbereisen « Schlagerbooom ». Selon de nombreux téléspectateurs, l’homme de 73 ans a fait un changement bienvenu – et pas seulement à cause de son apparence fragile.

Quelle eau curative Otto Walks boit-il déjà pour qu’il n’y ait pas une seule ride sur son visage à l’âge de soixante-treize ans ?!? Je veux ça aussi! ??# Schlagerboom pic.twitter.com/36UxWpshW2 – 𝗥 (Ralph Goldmann) 23 octobre 2021

Le visage du comédien est surprenant sur Twitter. « Quelle eau curative Otto Walx boit-il réellement pour qu’il n’y ait pas une seule ride sur son visage à l’âge de 73 ans ?!? Je le veux aussi ! », lance jalousement un utilisateur. « C’est ce que font les vents sur le barrage » et « Ostfriesentee! » Sélectionnez Utilisateurs. Mais l’humour peut-il vous garder jeune ?

Schlagerbooom (ARD) : Florian Silbereisen accueille fièrement Otto Walks

Il s’est avéré que son apparence était la plus étrange des soirées. Tout d’abord, le public quitte Yodel et ne veut pas arrêter de jouer au jeu de l’écho. Mais alors ça arrive. « Otto, nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous », déclare Florian Silberezen. Il demande ce que va chanter Otto.

Débuts : Le début des « joints de marbre, de pierre et de fer » fait chanter avec passion l’équipe de Dortmund Westfalenhaal. « Otto, voudriez-vous chanter ça maintenant ou voudriez-vous chanter autre chose ? » Silbereisen veut savoir. Otto devient le film « Wahnsinn » de Wolfgang Petry. Il sait comment attirer le public – Silbereisen se joint et donne l’annonceur. Pendant ce temps, l’animateur de télévision tient un accordéon.

Schlagerbooom (ARD) : Florian Silbereisen fait le fou – Otto Walx lui crie : « Écoutez-le simplement »

« Otto, Otto, je dois te retenir maintenant. Veux-tu chanter ça ou autre chose ? Tu dois t’engager maintenant », l’a modéré Celebrizen. « Alors j’aimerais chanter la chanson à boire frisonne », dit Otto. « Attendez une minute, c’est du ‘vin grec’, pas une chanson frisonne », dit Silberizen avec ses premiers accords de guitare. « Faites très attention au texte », exige Walx. En fait, la chanson d’Otto s’avère être une réécriture ( » Frisian Wine ») version du vin « grec ». » Mais Silbereisen est stupide et pose quelques questions. « Les rues du port? »

Silbereisen est-il vraiment stupide ici ou fait-il juste semblant de l’être ? Très probablement ce dernier – parce qu’il y avait probablement un peu d’improvisation ici. Même le méchant Silbereisen ne devrait pas écouter. Parce que les deux se sont rencontrés auparavant – comme on peut le voir sur Instagram – pour les répétitions. Ils auraient dû discuter de tout le processus. Silbereisen est également difficile à comprendre.

L’humour est un travail difficile – et le duo inhabituel Waalkes/Silbereisen a fourni des minutes divertissantes à de nombreux téléspectateurs. « Enfin Otto – le point culminant ultime », « Sparkling and Lonely Alive Otto » et « Otto Sings Live! Lonely Night », les utilisateurs de Twitter ont célébré le frison oriental. Les avis étaient partagés quant à savoir s’il était le seul chanteur à l’avoir fait sans redémarrage. Quoi qu’il en soit, il a définitivement chanté en direct. Un malheureux accident est arrivé à Andreas Gaballier – bien que dans son dos. (souple)

