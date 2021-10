Secret Death Cookies sur Netflix de « Squid Game » – BZ Berlin

Très mignon et très dangereux ! Dans le film Netflix « Squid Game », les biscuits au sucre provoquent des grains de sueur et une peur de la mort.

Dans le deuxième jeu pour enfants de la série, les participants doivent casser les différentes formes du bloc de sucre avec une aiguille en dix minutes. Plus le nombre est complexe, plus il est difficile à déchiffrer.

Fou : Les cookies appelés à l’origine dalgona sont consommés en Corée du Sud depuis des décennies. Ils étaient principalement cuits dans les années 70 et 80 parce que les biscuits étaient bon marché, savoureux et faciles à préparer. Maintenant, le biscuit fête son grand retour – et la recette est super simple !

Le jeu de biscuit s’appelle boogie

Ppopgi est le nom réel du jeu « Squid Game » qui a été regardé par des millions de fans. Tout comme dans la série, dans la vraie vie, les enfants doivent essayer de couper ou de casser la forme.

Selon l’équipe de « Squid Game » elle-même, briser le moule est presque impossible. Au mépris du film « Swoon », certains d’entre eux ont essayé ça ! Malheureusement sans succès. Parce que même avec eux, le biscuit s’est cassé.

recette de cookie de la mort

Les cookies se composent principalement de seulement deux ingrédients : le sucre et le bicarbonate de soude.

Voici comment procéder : Faites chauffer deux cuillères à café de sucre dans une louche à feu moyen. Remuer constamment – jusqu’à ce que le sucre se dissolve. Ajoutez ensuite une pincée de bicarbonate de soude et remuez. Le bicarbonate de soude est également utilisé dans certaines recettes

Ensuite, la masse de sucre est disposée sur une plaque à pâtisserie et pressée à plat avec un outil doux. Enfin, la forme souhaitée peut être découpée à l’aide d’un emporte-pièce.

Les cookies Netflix se présentent sous de nombreuses formes différentes

Le dalgona est peut-être très populaire en Corée du Sud, mais cette gâterie spéciale est également connue dans d’autres pays : en Nouvelle-Zélande, le sucre et la levure chimique sont associés à un peu de sirop de maïs. Le biscuit est appelé « hockey pokey » et ressemble à un nid d’abeille. Il est plus épais que Dalgona et est coupé en cubes. Il est connu au Japon sous le nom de « karumeyaki » et, comme Dalgona, est vendu par des marchands ambulants.

Enrobé de chocolat, il constitue la base d’une barre croustillante en Grande-Bretagne et se retrouve également dans une barre chocolatée spéciale en Australie.