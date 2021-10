Smartphone Google : Pixel 6 et Pixel 6 Pro à l’essai – est-ce que ça vaut le coup d’acheter ?

Google ose prendre un nouveau départ. Les nouveau pixel 6 Et 6 Professionnels C’est frappant. D’un autre côté, les couleurs pastel douces sont étonnantes. D’autre part, le boîtier noir massif de l’appareil photo – couvrant l’arrière du boîtier – attire l’attention comme par magie. Et encore une fois, l’appareil photo est aussi le cœur du nouvel appareil photo pixels – Avec un nouveau Guérisseur.

le brave conception Avec un pont de caméra proéminent d’un peu moins de trois millimètres, vous ne trouverez probablement pas que des amis. Le pont ne nous a pas dérangés non plus lors de nos tests. Il y a de fortes raisons techniques à cela. Google en installe un relativement grand dans les deux nouveaux modèles Pixel capteur d’images. Selon l’entreprise, il devrait absorber 150% de lumière en plus que les modèles précédents.

L’attente est terminée : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les téléphones entièrement repensés de Google, sont là. Alimentés par Google Tensor, notre tout premier processeur, les deux téléphones sont rapides, intelligents, sécurisés et conçus pour répondre à vos besoins. En savoir plus → https://t.co/FlQil6yXkT # Lancement du Pixel6 – Google 19 octobre 2021

Données de la caméra

50- Mégapixels – lentille Grand angle

– lentille Grand angle 12 mégapixels Ultraweitwinkelobjektiv

Téléobjectif 48MP avec zoom optique 4x Pixel 6 Pro.

Par rapport à son prédécesseur, c’est un pas de géant. Grâce à la barre noire épaisse, les pixels ne vacillent plus lorsqu’ils sont placés sur la table. En plus de Matériel Avec l’autofocus laser et la stabilisation d’image complète, les smartphones Pixel se concentrent sur un logiciel de caméra innovant. Après la prise de vue, place au travail intense avec Pixel Bilduptimerong. Résultat du test pratique : images à contraste élevé avec des couleurs naturelles. Leader en matière de photographie de nuit sur smartphone, le Pixel de 6ème génération supporte également très bien très peu de lumière. Les photos de nuit montrent beaucoup de détails et il n’y a pratiquement pas de bruit dans l’image.

Des effets spéciaux passionnants grâce à l’intelligence artificielle

Ensuite, il y a ceux Pixel 6 Fonctions spéciales : Des effets d’éclairage passionnants peuvent être capturés avec de longues expositions. En mode privé, vous pouvez créer un effet d’animation que seuls les professionnels peuvent faire. Le mode Action se concentre sur un sujet en mouvement et ajoute un flou créatif à l’arrière-plan.

Les pixels peuvent également être affinés artificiellement, par exemple, si une personne saute ou se retourne. où Appareils photo pour téléphones intelligents En dehors de cela, ne produisant que des images désespérément floues et floues, l’affûteur Pixel 6 assure un sentiment d’accomplissement. Cependant, le mode ne fonctionne pas correctement à moins que le visage ne puisse être capturé correctement. Par conséquent, le logiciel d’IA a une idée des zones de l’image qui doivent être affinées et de celles qui peuvent rester floues dynamiquement.

Le Pixel 6 Pro dispose d’une caméra zoom avec un objectif périscope dans la bande noire.

© Photo : Christoph Dernbach / DPA

Les choses disparaissent – Gomme magique

La fonction appelée « Magic Eraser » permet de simplifier action de retouche parmi les photos. L’IA détecte automatiquement ce qui pourrait être ennuyeux – et cela disparaît avec vous bout du doigt. Vous pouvez également sélectionner manuellement des objets, qui sont ensuite supprimés des photos. Cela fonctionne non seulement avec des photos existantes, mais aussi avec d’anciennes photos d’archives de photos.

Traduction instantanée

Démonstration de nouvelles capacités d’intelligence artificielle pixels Aussi lorsqu’il s’agit de langage parlé et écrit. Google Lens reconnaît des segments de texte dans une image et fournit une traduction. Cela fonctionne hors ligne en 55 langues, en ligne en 104 langues. Le Pixel 6 peut traduire en direct dans les programmes de chat. Cela ne fonctionne pas parfaitement, mais cela fonctionne assez bien pour lancer la conversation dans une langue complètement étrangère.

Enregistrement vocal intelligent

Une fonctionnalité pratique qui est disponible depuis que le Pixel 4 est désormais également disponible en allemand : Die application de numérotation Non seulement la parole peut désormais être enregistrée sous forme de fichier audio, mais l’appareil la convertit en texte écrit en temps réel, même sans connexion Internet.

Cinq ans de programme garantis

C’est sur Pixel 6 Le programme d’installation d’Android 12 propose plusieurs innovations intéressantes. De plus, Google promet des mises à jour de sécurité aux appareils pendant au moins cinq ans.

Conclusion : Google a eu du succès avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Avec le départ de Qualcomm et l’intégration de sa puce tendeur, il a réussi navigateur google C’est un succès avec les Pixel 6 et 6 Pro. Des fonctionnalités d’IA étonnantes, un très bon appareil photo et une autonomie de batterie améliorée permettent à Google d’utiliser le Pixel 6 et Pixel 6 Pro Vous pouvez à nouveau jouer la Ligue des champions pour smartphones. La garantie de mise à jour de sécurité de cinq ans est également idéale. Il devrait devenir la norme de l’industrie.

Voici combien coûtent les nouveaux smartphones de Google

Le prix du Pixel 6 est de 649 euros, le Pixel 6 Pro coûte 899 euros avec 128 Go de stockage, 999 euros avec 256 Go de stockage. Cela signifie que les deux téléphones sont beaucoup moins chers que les modèles techniquement similaires d’autres fabricants.