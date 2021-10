« Sortir de la dette »: voici comment fonctionne la nouvelle télévision de Peter Zwegat

Sortir de la dette est de retour lundi soir après des années – mais sans le légendaire conseiller Peter Zweigat (71 ans) ! Au début, le « nouveau » était également redevable à de nombreux fans fidèles de Zwegat.

Au début, Stilianos Brusenbach (52 ans) s’est bien présenté et a immédiatement montré ce qui le distingue de Peter Zwegat : « La particularité pour moi, c’est que je ne suis pas seulement un conseiller en dette, mais aussi un conseiller fiscal. » Zwegat a étudié la pédagogie sociale. « Je donne de l’aide uniquement pour l’auto-assistance », a également immédiatement expliqué Brusenbach.

Il s’avère au cours de l’épisode que ses clients doivent faire eux-mêmes les étapes les plus importantes ! Ou peut être pas.

Avec Chantal (25 ans) et Christian (31 ans) Beck à Emswiller (Rhénanie-Palatinat), la nouvelle conseillère en dette – toujours chic – trouve un cas tout droit sorti d’un livre d’images de débiteur : deux jeunes enfants, sans revenu, endettement de consommation élevé, crédit, pas d’appartement privé en raison des dommages causés par la moisissure et du chaos total !

Le père de famille Christian est abasourdi : « Les lettres que j’ouvre, que je crée, sont le premier regard sur le montant et la date limite exacte. Cependant, il y avait encore plusieurs lettres qui traînaient dans l’appartement sans être ouvertes. Et les messages ouverts ? Christian : « Je ne paie pas d’acomptes pour le moment. »



Rosenbach fait l’objet de calculs avec Chantal (25) et Christian Beck (31).Photo : RTL



C’était tout de suite clair pour Brusenbach : « Voici la catégorie : les débiteurs qui ont complètement perdu la trace de tout.

C’est devenu chaud avec le relevé des coûts (mais sans le flip chart classique !). Conseiller en endettement : « Ensuite, je suis tombé sur quelque chose : des portails de rencontres. » Rosenbach en parla à Christian sans gêne. « Vous avez 1200 euros, je vais dire franchement, payés. Ce truc s’appelle les télécommunications comme un foutre hobby. Voudriez-vous m’expliquer, d’homme à homme, ce que vous faisiez là ? «

Christian a été honnête et a dit de son ex-femme : « Je devais découvrir qu’elle était infidèle avant et pendant le mariage. Je cherchais des preuves. »

Ensemble, le couple atteint une dette de 47.000 euros ! Suggestion classique 1 d’un conseiller en endettement : « Avez-vous déjà entendu parler d’un livre à la maison ? » Deuxième suggestion bien connue : réduire le tabagisme. Il a également fait un plan pour l’avenir que le travail augmenterait le salaire de Christian.

Lors de leur visite suivante, le couple avait un livre à la maison, mais ils ne l’ont pas utilisé. Brusenbach devient strict : « Tenir un registre budgétaire ne demande pas d’argent, il faut de la volonté. Mais la volonté manquait. Même des mois plus tard, les deux ne pouvaient pas tenir un cahier à la maison. Après tout, Christian a trouvé un emploi dans la livraison de colis après une longue période, mais ce n’était pas suffisant non plus. Rosenbach devait agir.

Après plusieurs mois, de nombreuses conversations et tentatives, le conseiller en dette a abandonné ses projets optimistes pour l’avenir, déclarant au couple : « Vous n’avez donc pas d’autre choix que de vous joindre à vous sur la voie de la faillite des consommateurs. voyage en voiture.

Avec la deuxième famille, Thomas (56) et Martina (50) Bilgenroth, Rosenbach a pu s’entraîner avec plus de succès (55 000 euros dus). En fin de compte, le couple coopérant a accepté sa proposition de rééchelonnement.



Photo : RTL



Mais la première émission s’est terminée par le rapport de Brusenbach après une conversation avec le directeur de la banque : « Malheureusement, la banque a maintenant annulé. » Les conversations étaient censées avoir lieu avec quelqu’un d’autre – mais l’épisode s’est ensuite terminé brusquement. Une fin irréconciliable.

Facturation du nouveau numéro : Le nouveau Zwegat était très compétent et a expliqué des choses difficiles comme le rééchelonnement de la dette, la faillite personnelle ou les entrées de Schufa facilement et calmement, apportant du sérieux à des arrangements parfois louches (Thomas a collectionné de vieux canons, des uniformes militaires et des épées).

Malheureusement, c’est aussi vrai : l’excentricité amoureuse de Peter Zweigat a dû céder la place à une sensibilité et une clarté professionnelles de Brusenbach.