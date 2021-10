Ultra design et détails de l’appareil photo

De nombreux Rumeurs et fournissent également des images Au prochain Galaxy S22 déjà accumulé. Le célèbre leaker « Ice Universe » veut maintenant plus d’informations sur les smartphones de la série S22. Cela confirme également les rumeurs selon lesquelles les S22 et S22+ auraient des écrans plats, un dos plat et des bords symétriques. Il est censé ressembler beaucoup à l’iPhone 13 à cet égard, seulement avec un petit trou au lieu de l’encoche (surdimensionnée, obsolète).

Les S22 et S22+ ressemblent à l’iPhone 13 sans l’encoche. Le devant et le dos sont plats et symétriques – Univers Glace 26 octobre 2021

Ice Universe souhaite également connaître des informations sur les caméras du S22 Ultra. Cet appareil photo fera probablement partie des meilleurs appareils photo pour smartphones du marché l’année prochaine. Ainsi, seules des modifications mineures doivent être apportées au capteur principal, le HM3. Celui-ci a 108MP et offre une ouverture f/1.8 avec un champ de vision de 85 degrés.

Dans le cas d’un objectif ultra grand-angle SamsungSelon ses informations, il a misé sur un appareil photo identique avec une résolution de 12 mégapixels – un champ de vision de 120 degrés et une ouverture de f/2,2. Les innovations sont ensuite jouées lors d’un zoom avant. Un nouveau capteur de Sony est utilisé ici pour les téléobjectifs triple et 10x. Les deux ont une résolution de 10 mégapixels.

Appareil photo S22 Ultra.

108 MP Version améliorée du HM3 principal 1 / 1,33″ 0,8 um F1.8 FOV 85

12 MP, 0,6X Sony 1/2.55″ 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10x Nouveau Sony 1/3.52″ 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X nouveau sony 1/3.52″ 1.12um F2.4 FOV 36 – Univers Glace 26 octobre 2021

