Xperia PRO-I : Un nouveau smartphone Sony avec un appareil photo hors du commun

Les morts vivent plus longtemps – ce vieux mantra semble également s’appliquer à la division mobile de Sony. Les Japonais s’en sortent courageusement, malgré la chute des parts de marché et la perte de profits. Le Xperia PRO-I arrive sur le marché en décembre et est avant tout destiné à ravir les passionnés d’appareil photo.

Pour en assurer le succès, Sony poursuit sa collaboration avec Zeiss optics. La triple caméra du Xperia PRO-I comprend un ultra-grand angle de 12MP et un double zoom avec une résolution identique, et une caméra principale avec un objectif Zeiss Tessar T*. Ici aussi, il y a un capteur avec seulement 12 mégapixels derrière les objectifs, cependant, il est particulièrement large. La puce, qui mesure exactement un pouce, est basée sur le capteur de caméra intégré RX100 VII et permet une taille de pixel de 2,4 micromètres.

Sony espère collecter plus de lumière dans les pixels individuels et être en mesure de fournir de belles images en basse lumière. L’appareil photo a une ouverture variable qui peut être commutée entre f/2.0 et f/4.0. En plus des fichiers JPEG populaires, le Xperia PRO-I peut enregistrer des images RAW 12 bits à la demande.

Le fabricant promet également une mise au point automatique particulièrement rapide et précise avec jusqu’à 315 points de mesure. La caméra 3D temps de vol est utile ici. Pour le logiciel de mise au point automatique, Sony utilise les grandes caméras alpha internes. Chez les animaux et les humains, la caméra Xperia PRO-I peut aligner et maintenir la mise au point automatique avec les yeux lorsqu’elle est en mouvement.

Le bouton de déverrouillage séparé en deux étapes sur le côté est une alternative à l’opération tactile pure. L’interface utilisateur doit également être plus cohérente entre les smartphones, les appareils photo compacts et les appareils photo plein format. La caméra frontale du smartphone Sony prend des photos 8MP et n’a pas de fonctionnalités notables.

Sony Xperia PRO-I (Photo : Sony)

Beaucoup de mémoire et Android 12

Le reste du Sony Xperia PRO-I est compatible avec les équipements haut de gamme actuels des smartphones Android. Qualcomm Snapdragon 888 comprenant un modem 5G, un écran OLED 4K de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et une impressionnante batterie de 4 500 mAh. Le smartphone dispose même d’une prise jack 3,5 mm ainsi que d’un port USB-C.

Sony propose le Xperia PRO-I directement avec Android 12. La coque ondulée est protégée contre l’eau et la poussière selon IP68. L’ensemble pèse 211 grammes. L’emballage du smartphone est sans plastique et se compose exclusivement de carton. Le prix du smartphone est exorbitant : Sony en demande 1799 euros, fier du PRO-I.

Pour les vloggers, Sony lancera également un écran supplémentaire sur le marché en décembre, destiné à être utilisé sur les smartphones. Le moniteur externe de 3,5 pouces se connecte au smartphone par câble et sert de viseur pour les selfies et les vidéos à l’appareil photo principal lors du vlogging. Si vous disposez d’un trépied adapté de Sony, vous pouvez fixer magnétiquement le moniteur, qui coûte 199 euros.

Écran supplémentaire pour les vloggers (Photo : Sony)



(il s’est assis)