Que valent réellement les montres connectées ?

Les montres connectées sont aussi tendance que pratiques. Elles disposent de nombreuses fonctions et permettent à l’utilisateur de suivre son agenda, recevoir des appels ou messages ou encore, surveiller son activité physique. Ces gadgets sont également appréciés pour leur design et ils peuvent être associés à différents styles vestimentaires.

La montre connectée, qu’est-ce que c’est exactement ?





Une montre connectée peut être considérée comme une extension de votre smartphone. Elle se connecte à ce dernier et permet d’afficher la plupart des applications qui s’y trouvent : réseaux sociaux, messages, appels, musique et agenda. Il est donc possible, pour l’utilisateur, de consulter ses mails, jouer de la musique ou lancer un podcast depuis sa montre connectée. Selon le modèle, vous pouvez même effectuer des paiements chez les commerçants, réserver votre billet de train ou d’avion et consulter votre application bancaire.

Montre connectée ou bracelet connecté ?





Si ces deux dénominations se ressemblent, il convient pourtant de les différencier. Le bracelet connecté est essentiellement dédié au suivi de l’activité physique et au bien-être. Il est conçu pour compter le nombre de pas, indiquer le nombre de calories brûlées ou contrôler la fréquence cardiaque du porteur. Il fonctionne en se reliant par Bluetooth, à une application présente sur votre smartphone. Par conséquent, il est exclusivement dédié aux sportifs et ne permet pas de recevoir vos messages ou de répondre à des appels.



Quant à la montre connectée, en plus de fonctionner comme un smartphone, elle intègre ses propres applications sportives. Elle peut ainsi compter votre nombre de pas quotidiens et suivre votre rythme cardiaque pendant une course à pied ou une séance de natation. Toutefois, il faut reconnaître que les fonctions de coaching varient selon le modèle. Valmano propose, par exemple, des montres connectées qui disposent d’un podomètre et d’un cardiofréquencemètre. D’autres types de montres connectées présentent une fonction boussole et intègrent parfois un capteur de sommeil.

Quel système d’exploitation pour une montre connectée ?





Les montres connectées fonctionnent sur deux systèmes d’exploitation : Watch OS pour les montres conçues par Apple et Wear OS pour les accessoires fabriqués par Google. Les Apple Watch reprennent toutes les applications de l’environnement Apple (par exemple, Safari, Mails, Plans et Musique), mais elles ne sont compatibles qu’avec des iPhones. En revanche, les autres montres connectées fonctionnent aussi bien avec des iPhones que des smartphones Android.

Comment rester stylé avec une montre connectée ?





Apple et Google ne fabriquent pas directement leurs montres connectées. Les deux géants proposent le système d’exploitation et confient la conception à des marques spécialisées. Celles-ci intègrent à la montre, le design qui leur convient. Vous pouvez ainsi trouver l’accessoire qui saura correspondre aux tendances mode ou à votre style vestimentaire : casuel, professionnel, sportif, raffiné ou décontracté.

Quels sont les critères de choix d’une montre connectée ?



Plusieurs critères peuvent vous guider dans le choix de votre montre connecté. Avant tout, pensez à vérifier l’autonomie : selon le modèle, elle peut varier de deux à seize jours. Le mode de chargement est aussi un critère important : certains modèles peuvent se recharger en étant simplement posées sur un tapis de charge.



Les montres connectées se déclinent sous de multiples modèles. N’hésitez pas à consulter un comparatif si vous voulez choisir le meilleur accessoire.