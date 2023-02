Quelles tendances mode pour 2023 ?

L’industrie de la mode ne s’arrête jamais. 2022 est à peine terminé que les dernières tendances fashion de 2023 montrent leurs premières couleurs. Longue jupe, robe à capuche, vêtements transparents, habits avec bijoux intégrés… Voici ce qui vous attend pour 2023.

Le bleu : la couleur de 2023

Le bleu Klein, le bleu cobalt et le bleu outremer sont partout sur les défilés de mode. Finis les bleus pâlots, et place aux teintes indigo vibrantes presque psychédéliques. Le bleu peut être porté en look total ou par touche pour pouvoir réveiller vos tenues les plus ternes. Dans les autres couleurs fashion, vous allez aussi retrouver l’argenté, l’orange vif, le crème et le violet.

Vêtements avec bijoux intégrés

Dans la mode cette année, on va également voir beaucoup de bijoux intégrés aux vêtements. Des broches directement dans le col des robes, des perles utilisées comme agrafe et comme fermeture, si vous aimez les bijoux originaux, vous allez adorer 2023.

La jupe et le jean longs

Après la jupe courte d’été, en 2023, on mise sur les jupes longues pour l’hiver. Pour la matière, la toile denim brute est à l’honneur. Accordez ce style avec des sandales à talon ou alors des bottines, ou encore des baskets. Pour un style plus grunge, optez pour le jean denim délavé, et même déchiré.

La robe avec capuche intégrée

La robe avec capuche intégrée est un moyen de politiser la mode. En effet, c’est un style qui rappelle le voile musulman. C’est donc un accessoire tendance engagé tout en étant très esthétique. Il est possible d’opter pour des tissus plus fins pour ajouter de l’érotisme et jouer sur l’ambiguïté.

Transparence et mise à nu

2023 va aussi être transparente. Depuis le début de l’année, vous avez sûrement déjà vu plusieurs célébrités porter des robes avec un effet nudité complète. C’est normal, c’est la grande tendance du moment. Bien sûr, c’est assez difficile à assumer au bureau ou même en soirée. Mais vous pouvez adapter ce style avec un haut en tulle, ou en maille lâche. Vous gardez le soutient-gorge pour un effet naked top à la fois esthétique, mais réaliste.

Le look futuriste

Si vous aimez l’originalité, vous allez adorer ce nouveau style futuriste. En effet, les tenues dystopiques et avant-gardistes sont de plus en plus appréciées dans la jeunesse. Une cyber-esthétique qui fait écho aux dernières trouvailles scientifiques, mais aussi aux craintes en ce qui concerne le futur. On s’inspire des films de science-fiction et on repousse les limites de l’excentricité.

Conclusion : les tendances modes pour 2023

Voilà toutes les principales tendances fashion qui vont faire l’année 2023. Mais ce ne sont pas les seules. La veste en cuir de toutes les couleurs, les tenues des années 2000, les vêtements à franges… 2023 s’annonce sous le signe de la diversité et de l’originalité après quelques années moroses dues au Covid.