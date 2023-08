Que faire lors d’un séjour en Autriche ?

L’Autriche est un pays qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Ils se laissent séduire par l’architecture, les lieux de culture, les musées, la musique, les paysages et la gastronomie. Vienne, la capitale, est la ville la plus visitée du pays. Mais une escapade en Autriche est aussi l’occasion de découvrir d’autres villes et de faire des activités inattendues.

Bien préparer son voyage

L’Autriche est un pays faisant partie de l’Union européenne. Il n’est pas donc nécessaire d’avoir un visa pour s’y rendre. Les voyageurs français peuvent entrer sur le territoire autrichien simplement munis de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport en cours de validité. L’Autriche a adopté l’euro comme monnaie unique. Aucun change ne sera donc nécessaire pour séjourner en Autriche.

Et pour ceux qui se posent la question, fini le temps où le pays appliquait des restrictions de circulation pour les habitants et les touristes. En revanche, pour un voyage dans une zone rurale ou boisée dans les régions endémiques, le vaccin contre l’encéphalite à tiques est recommandé.

Les lieux incontournables à voir

Vienne est réputée pour être la capitale la plus agréable à vivre. Nul doute que cette ville plaise aux amateurs de musées puisqu’il y en a plus d’une centaine ! Flâner dans Vienne permet de découvrir les bâtiments à l’architecture incroyable comme le Palais Impérial de la Hofburg, la maison de Hundertwasser ou encore le Stephansdom.

D’autres villes d’Autriche méritent le coup d’œil, notamment Hallstatt, un village typique qui a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997. Loin de l’agitation de la capitale, Hallstatt se distingue par ses maisons aux couleurs pastel.

Pour les passionnés de musique classique, la ville de Salzbourg est un passage obligé. C’est elle qui a vu naître Mozart ! Elle séduit par ses maisons situées le long de la rivière mais aussi par son emplacement original, entre les montagnes.

Pour un peu plus de modernité, direction Linz. Troisième ville la plus peuplée d’Autriche, elle est surtout connue pour sa place centrale et sa cathédrale Mariendom, la plus grande du pays !

Les amateurs de Formule 1 pourront venir à Spielberg, une petite commune du district de Mural en Styrie, pour le Grand Prix de Formule 1. La seule obligation pour assister à cette compétition qui se tiendra du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin 2024 : se munir d’un billet GP Autriche.

Les activités plus insolites et originales

Parmi les activités insolites à faire en Autriche : skier sur le Tyrol, une région de haute montagne idéale pour les sportifs ou encore faire une croisière sur le Danube. Bregenz vaut également le détour. Cette ville, qui offre une vue dégagée sur le lac de Constance, est connue pour son abbaye et son théâtre mais surtout pour abriter la maison la plus étroite d’Europe ! À ne pas manquer en juin et en juillet : le Grüner See (le lac Vert). Il n’apparaît que quelques jours par an et ses couleurs sont saisissantes.

L’Autriche est un pays agréable à visiter qui se distingue par la diversité de ses paysages. Impossible de ne pas s’arrêter à Vienne mais bien d’autres activités sont proposées tout au long de l’année.