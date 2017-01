Des personnalités civiles et militaires décident de soutenir François Fillon

- le retour à une diplomatie de l'équilibre, respectueuse des volontés et de la culture de chaque peuple, la rupture avec une diplomatie compassionnelle, souvent contre-productive ;

- le plaidoyer pour une Europe indépendante, l'adhésion à un nouvel ordre européen qui serait fondé sur la souveraineté des Etats membres et sur l'indépendance diplomatique et stratégique du continent ;

- le rapprochement avec la nouvelle Russie, qui retrouve ses racines culturelles et qui a vocation à devenir un partenaire politique et économique privilégié.

Un quatuor emmène un groupe de personnalités civiles et militaires à soutenir François Fillon pour le second tour de la primaire de la droite et du centre.Jacques Perget, contrôleur général des armées (2e section), président de la Convention pour l'indépendance de l'Europe, le Général Bruno de Blignières (2e section), Charles Zorgbibe, professeur émérite de droit public à la Sorbonne, ancien doyen de la faculté de droit de Paris-sud, ancien recteur de l'académie d'Aix-Marseille, ancien président du comité scientifique et technologique de la région Paca et Jean-Claude Empereur, haut-fonctionnaire honoraire, ancien président de société, ancien conseiller régional des Pays de la Loire, maire honoraire de Pornichet sont à l’initiative de cet appel.Ils ont été rejoints par des généraux, des économistes, des universitaires, des hauts fonctionnaires, des avocats, des femmes engagées. Ces membres de la société civile venus de tous les horizons affirment leur appui total aux grands axes de politique étrangère définis par François Fillon.Ces personnalités espèrent le succès de l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy face à Alain Juppé pour :