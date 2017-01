Donald Trump prête serment sur deux Bibles

Donald Trump et Barack Obama points communs et différences sur la prestation de serment lors de leurs investitures. Donald Trump en 2017 et Barack Obama en 2009 ainsi qu’en 2013 ont chacun retenu la bible d’Abraham Lincoln pour la cérémonie. Elle n’avait jamais été utilisée depuis le Président Lincoln jusqu’au Président Obama.



Donald Trump en 2017 et Barrack Obama en 2013 ont chacun décidé d’utiliser deux bibles. C’est ce dernier qui a initié cette pratique d’usage de deux bibles reprise aujourd’hui. La seconde bible choisie par Barack Obama en 2013 est celle du Pasteur Martin Luther King, défenseur des droits civiques, mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis.



Barack Obama prête serment à deux reprises en 2009, le 20 janvier lors de la cérémonie officielle puis, le lendemain 21 janvier 2009, à la Maison Blanche, sans bible et en petit comité. C’est la seule fois dans l’histoire du pays. La cause, une erreur commise la veille dans le prononcé de la phrase constitutionnelle. (3)