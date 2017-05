Emmanuel Macron en lien avec Edouard Philippe vérifient la situation des nominés au Gouvernement

* Tabou : mot d'origine tahitienne (« tapu », la lettre B n'existant pas dans l'alphabet tahitien le son Pe peut se prononcer Be) un adjectif signifiant « sacré » au sens de restriction, interdit. Aujourd'hui passé dans la langue française, le mot tabou est utilisé sur le fait de se voiler la face et de refuser de parler de certaines choses par une absence de critique et de mise en cause.