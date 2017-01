​François Fillon dans le jeu de massacre

Tenir compte de l’évolution de la société, c’est essentiel pour animer le peuple :. (4)Les sujets préférés et sensibles, pour ces mises en cause destructrices, sont liées aux mœurs et à l’argent.La jalousie, l’envie, l’exhibition forcée de la vie privée provoque l’engouement d’une partie de la population.Ce qui est frappant dans le dossier Fillon, c’est l’ancienneté d’une grande partie des faits reprochés, alors que l’époque et l’approche des faits de société a été bouleversée de manière récente avec une exaspération face au chômage et la traque aux privilèges, réels ou supposés, et à leurs bénéficiaires.C’est aussi le mécanisme de l’attaque, article de presse, le Procureur de la République qui déclenche une enquête avec un rythme qui s’apparente à celui d’une enquête de flagrance, comme si le couple Fillon était poursuivi par la clameur publique pour un ou plusieurs délits dont ils seraient accusés.La rapidité avec lesquelles sont diffusées les réquisitions judiciaires et dont sont organisées les auditions et perquisitions est étonnante au regard des faits, de l’époque des faits et de la neutralité de la justice que l’on peut attendre à l’égard des candidats en période électorale dans une société démocratique qui organise des élections libres. Et certains résultats des investigations qui figurent au dossier, dossier auquel les avocats de la défense n’ont pas accès, fuitent dans certains médias. Un poison est ainsi savamment répandu.En 2011,a vécu cette expérience douloureuse centrée sur le sexe et aussi sur l’argent, déjà celui de son épouse. DSK n’a pas été condamné au pénal. Il a transigé au civil. Mais, l’élection présidentielle s’est déroulée sans lui.Qui manipule qui ? Qui accepte d’être manipulé ?. (5)Malgré tout, François Fillon ne désespère pas.Il sait que : La victoire revient à celui qui tient le dernier quart d'heure. (6)